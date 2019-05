Vajon miért nézzük 20 év után is szívesen a Família Kft. epizódjait?

Némely hozzáértők szerint a Família Kft. nem egy az egyben másolta le a külföldi sorozatok sablonjait. Szorultak bele magyar sajátosságok is. Vajon ezért oly népszerű ma is?

A sorozat néhány epizódja 1991 októberében került műsorra azzal a céllal, hogy fölmérjék a nézői érdeklődést.

Mert a Família Kft. más, mint a többi sorozat. A szituációs komédia műfaját hozta be a magyar televíziózásba, ráadásul nem akármilyen szereplőgárdával. Kezdetben Szombathy Gyula és Balázs Péter játszottak benne, később átadták helyüket a két családfőt alakító Ádám Tamásnak (Szép Károly) és Nagy Zoltánnak (Kövér Lajos).

A szituációs komédia – ahogyan neve is mutatja – a szereplőket nagyjából állandó környezetben, folyamatosan változó élethelyzetekben mutatja. S hogy mi lehet ebben a vicces? Szinte bármi. Például az, hogy ezek a helyzetek néha mennyire extrémek. Máskor pedig érezzük, akár velünk, nézőkkel is megtörténhetnének. Mindez a rendszerváltás utáni egyébként is képlékeny, sok újdonságot tartogató környezetben különösen újszerű fordulatokat hozott.

A sorozat megálmodója Gát György és Szurdi Miklós volt. A 385 (!) epizód végigkövetésekor láttuk fölnőni a kezdetekkor 11 éves, bájosan huncut Spáh ikreket (egyikük ma operatőr, másikuk televíziós rendező), igazi nővé érni az állatkert-alapító Xantus János ükunokáját, Xantus Barbarát. Kárász Zénó pedig a hab volt a tortán, a tinilányok kedvence. Mindenki megtalálhatta azt a karaktert, akinek szurkolhatott a különféle galibákban, akivel együtt szomorkodhatott a bajban, vagy aki a legjobban mulattatta. A gyerekszereplők és a még kevésbé ismert színészek mellett olyan művészek vitték a prímet, mint a balerinából lett színésznő, Esztergályos Cecília, azaz „Anyci”, vagy Bod Teréz és Suka Sándor.

Mellettük epizódszereplőként a kor legnépszerűbb, legsikeresebb színészei is felbukkantak, például Bajor Imre, Lorán Lenke, Kautzky Armand, Bárdy György, Hernádi Judit, Bodrogi Gyula vagy Hirtling István.

Miben rejlik a Família Kft. sikere? Mi az oka annak, hogy húsz év elteltével szívesen nézzük újra az epizódokat, amelyek a 90-es években milliókat ültettek a tévé elé? Talán az, hogy mindenből van benne egy csipetnyi, ami egy szórakoztató műsortól elvárható: humor, csínyek, szerelem és útkeresés, szerethető szereplőkkel és megoldható konfliktusokkal.

Aki föl szeretné eleveníteni élményeit, a megújult M3 csatornán megteheti: mindennap két epizódban találkozhat a Szép és a Kövér család tagjaival és kalandjaikkal.