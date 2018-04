Völgyesi Gabi bizarr beavatkozást is bevállalt a feszes arcbőrért

Bámulatos eredményeket hozott a Unique együttes énekesnőjénél a finomszálas arckontúrozás és a személyre szabott hatóanyagkoktélokat bőrbe juttató mezoterápia együttes alkalmazása.

Mindenki szeretné újra fiatalosnak, feszesnek látni az arcbőrét. A legújabb trendeknek köszönhetően már fájdalmas és nehezen gyógyuló beavatkozások nélkül is látványos változások érhetők el. A legújabb eljárás a finomszálas kontúrkezelés és a mezoterápia hatását kombinálja.

Igyekszem nyolc órákat aludni és minimalizálni a stresszt az életemben, amellett, hogy sportolok és egészségesen táplálkozom, mégis itt volt az ideje kipróbálnom valami hatékony módszert. A bőröm szó szerint ki volt éhezve erre a kezelésre. Frissebb lett a tekintetem, és feszesebbé váltak a kontúrjaim. Végre újra jól érzem magam a bőrömben! – mondta Gabi a Vasárnap Reggel legutóbbi számában, aki egyedül a fájdalomtól tartott, de utólag belátta, hogy ez fölösleges volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kollagén egy olyan fehérje, ami a kötőszöveteknek, a bőrnek a feszességéért, rugalmasságáért felelős. Ám a szervezet évente akár egy százalékot is veszíthet a mennyiségéből. Ez még az egészséges életmódot folytató, jól karban lévő pácienseknél is egy teljesen természetes élettani folyamat része. Az FTC és a mezoterápia önmagában is a kollagéntermelés megújítására törekvő folyamatokat erősíti fel. Ezek kombinációját alkalmazva a hatás még inkább összeadódik, így jóval markánsabb változás észlelhető a bőr állagában és feszességében egyaránt.

A mezoterápiás koktélok mellett a finomszálas arckontúrozás kombinálható a PRP (platelet rich plasma), más néven Drakula-kezelés során alkalmazott, vérlemezkében gazdag vérplazmával is. A kezelés során a bőrbe bevezetett finom tűkön keresztül a pácienstől előzőleg levett, lecentrifugált, előkészített vérplazmát juttatjuk a bőr megfelelő rétegébe. A hatás ez esetben is megsokszorozódik, mind a bevezetett finom szálak kollagéntermelése, mind a vérplazma által elindított regenerációs folyamatok által. Így természetes, biztonságos bőrmegújulás érhető el. A fenti kombinált beavatkozások további nagy előnye, hogy a látványos hatás mellett megmaradnak az arc természetes vonásai – magyarázta a Vasárnap Reggel legutóbbi számában dr. Solymosi Ágnes bőrgyógyász.