Zacher Gábor nem akar pótapuka lenni

A toxikológus új párjával egy kamaszlányt is kapott, akinek inkább férfimodellt szeretne nyújtani, mint apáskodni felette.

Három évvel ezelőtt nagyot fordult a világ dr. Zacher Gáborral, aki 25 év házasság után vált el és talált újra társra. Ám az új szerelemmel, a gyógyszerész Mónival nem csak a boldogság köszöntött be ismét az életébe. A doktor fia ekkorra már nagykorú lett, ám az új kedvessel ismét egy kamasz került a családba. Mónika lánya, Barbara ma 14 éves, a szigorú doktor pedig olyan elfogultsággal és szeretettel beszél róla, ami szívet melengető.

Ő egy igazi kamaszlány, ennek minden pozitív és negatív tulajdonságával – árulta el az addiktológus, akivel a POKET névre hallgató, zsebkönyvautomatákat népszerűsítő kampány nyitó rendezvényén készített interjút a borsonline.hu, így természetesen szóba került az olvasás is.

A fiam egyetemista, az ő olvasási idejét most a szakkönyvek teszik ki, de szereti a kortárs irodalmat, verseket. A párom lányát, Barbarát pedig próbáljuk rászoktatni az olvasásra. Lehetséges, csak olyan könyveket kell adni a kezébe, amit szeret. Nem biztos, hogy Az arany ember vagy a Téli berek azok a könyvek, amivel egy kamaszlány rá fog szokni az olvasásra. Ezek isteni könyvek, de 2018-ban ennél vannak aktuálisabb olvasmányok is szerelemről, kamaszkori problémákról – folytatta. Zacher egyébként elárulta azt is, az új szerelemmel életébe érkezett kamaszlány természetesen velük él, ám az orvos nem lett a mostoha- vagy pótpapája – és nem is törekedett erre soha.

Egy nagyon szerethető kamaszlány, nyilván vannak olyan dolgai, amire az anyukája húzza a száját, de majd kinövi, mint mindannyiunk. Alapvetően nem vagyok papa, ha valami szeretnék lenni, akkor egy kellemes férfimodell. Van édesapja, aki ellátja az apai feladatokat, nekem az a feladatom, hogy szeressem az édesanyját, aki ettől jól érzi magát, és ezt a gyerek lássa, és ő is jól érezze magát tőle. Én a fiamnak vagyok az apja, én neki azt tudom megmutatni, milyen az, amikor nem egy anyuka és lánya él együtt, hanem bekerül ebbe a szűk körbe egy pasi is – mondta Zacher, aki egyébként laza apukának tűnik: fiával rendszeresen jár fesztiválozni, és elárulta, ebből a szempontból ugyanúgy fog viselkedni Barbarával is. Már megvannak például azok a nyári rendezvények, partik, ahová elviszi majd a lányt.

Borítókép: Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi centrumának főorvosa

Forrás: MTI Fotó/Mohai Balázs