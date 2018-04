28 évesen meghalt Avicii

A világ egyik legismertebb dj-je eddig tisztázatlan körülmények között, váratlanul halt meg.

A svéd dj, igazi nevén Tim Bergling halálhírét szóvivője, Diana Baron jelentette be. A zenészt péntek délután holtan találták Omán fővárosában, Maszkatban. A BBC szerint a zenész családját letaglózta a hír, ezért mindenkit arra kérnek, tartsák tiszteletben a magánéletüket a nehéz pillanatokban és ne zaklassák őket.

A zenész akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedett, amelyet elsősorban életmódja és túlzott alkoholfogyasztása okozott.

Miután 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét, sok fellépését lemondta, hogy meggyógyuljon.

Avicii 2016-ban jelentette be, hogy visszavonul az aktív koncertezéstől. Akkor azt mondta: „Tudom, szerencsés vagyok, hogy a világ minden pontjára elutazhatok és felléphetek, de úgy érzem, kevés ideje marad élni a művész mögött rejlő valódi embernek”.

A Sziget fesztiválon 2015-ben hatalmas sikerrel lépett fel. 2016-ban abbahagyta a turnézást, de stúdióban továbbra is készített zenét. A Billboard magazinnak 2016-ban elmondta:

„Igen bolond utazás volt ez. 16 évesen kezdtem zenét készíteni, 18 évesen turnézni. Amikor visszanézek az életemre, alig hiszem, hogy mindezt megcsináltam. Bizonyos értelemben életem legjobb időszaka volt. Megfizettem az árát a rengeteg stresszel és idegességgel, de életem legjobb utazása volt”.

Avicii a komoly tradíciókkal rendelkező svéd elektronikus zenei iskola house tagozatának legtehetségesebb képviselője volt. Kétszer is jelölték Grammy-díjra (a Sunshine, illetve a Levels című számáért), elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját. Pár nappal ezelőtt jelölték a Billboard zenei díjra az Avicii (01) című albumát a legjobb dance/elektronikus zenei lemez kategóriájában.

Legnagyobb slágerei a Wake Me Up!, a The Days és a You MakeMe.

Borítókép: Avicii a Szigeten 2015-ben

AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK