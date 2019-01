Alfonso Cuarón filmjét választották a legjobbnak

Alfonso Cuarón Roma című filmje kapta a legjobb film és a legjobb idegen nyelvű film díját is vasárnap az észak-amerikai filmkritikusok Santa Monicában megrendezett díjátadó ceremóniáján.

A Critics’ Choice Awards gálát 24. alkalommal rendezték meg, a CW Network által közvetített gála házigazdája Taye Diggs színész volt.

A gála legnagyobb nyertese a mexikói Alfonso Cuarón Roma című önéletrajzi ihletésű, fekete-fehér alkotása, az idei hollywoodi díjszezon egyik nagy favoritja lett. Cuarón munkája a legjobb film és a legjobb idegen nyelvű film díján kívül a legjobb operatőr és legjobb rendező díját is megkapta.

A legjobb színésznő díját megosztva a The Wife főszerepét alakító Glenn Close és a Csillag születik sztárja, Lady Gaga kapta. Close egy hete a Golden Globe-díjátadón is elnyerte a legjobb színésznő elismerését, ahol Cuarón is szintúgy begyűjtötte a megérdemelt díjakat.

A Fekete párduc és az Alelnök három-három trófeát kapott, a Dick Chaney volt alelnököt játszó Christian Bale a legjobb színész díját vette át. A Mission: Impossible – Utóhatás a legjobb akciófilm, a Crazy Rich Asians a legjobb vígjáték, a Hang nélkül a legjobb sci-fi-horror díját kapta.

A Foglalkozásuk: amerikai és a The Marvelous Mrs. Maisel című tévésorozatok egyenként 3-3 díjat nyertek el. A Mrs. Maisel a tavalyi év után idén is a legjobb vígjátéksorozat lett a kritikusoknál.

Amy Adams és Patricia Arquette szintén megosztott színészi díjban részesült a limitált széria vagy tévéfilm kategóriában.

Az Eighth Grade című kamaszfilm főszereplője, Elise Fisher a legjobb elsőfilmes színésznő díját kapta.

A filmkritikusok díját a 250 amerikai és kanadai tévés, rádiós és online kritikust tömörítő Broadcast Film Critics Association (BFCA) és a 73 tagú Broadcast Television Journalists Association (BTJA) kritikusszervezet adja át évente a legjobb filmes és televíziós produkcióknak és alkotóiknak.

A mexikói rendező filmjének előzetese:

Borítókép: Cuarón a gálán

AFP / Jean-Baptiste Lacroix