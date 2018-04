Anyja magyar szerelméről nevezték el a Rex felügyelő sztárját

A színész most Budapesten járt, és mesélt arról, milyen szálak kötik hazánkhoz, és hogyan került Tarantino a kanapéjára.

Az egyik legszexibb rendőr volt a Rex felügyelő című sorozatban, autókat tört a Cobra 11-ben, és nácikat ölt a Becstelen brigantyk című filmben Brad Pitt oldalán. Gedeon Burkhard most Budapesten járt, és az ATV Esti Frizbi című műsorában mesélt arról, milyen szálak kötik hazánkhoz, és hogyan került Tarantino a kanapéjára- írja a Lokal.

Tévedés, hogy bármely felmenőm magyar lenne, de az édesanyám tizennégy évesen beleszeretett egy magyar származású fiúba, akit Gedeonnak hívtak. Évekkel később, amikor megszületettem, róla nevezett el engem, innen a kapcsolat – kezdte Hajdú Péternek az ATV Esti Frizbi című műsorának felvételén a 48 éves német színész, Gedeon Burkhard.

Egyszer már jártam Budapesten, sajnos akkor sem értem rá napokat elidőzni a városban, pedig csodálatos hely. Tegnap este, amikor megérkeztem, fel is kerekedtem, elmentem sétálni, és szelfiztem is egyet egy üzlettáblával, amelyen a nevem állt – lelkendezett a színész, aki évekig az egyik legsármosabb rendőrt játszotta négylábú barátja, Rex felügyelő oldalán. Gedeon arról is mesélt, hogy akkori, bécsi lakásában egy este Quentin Tarantinóba futott bele.

Az akkori élettársammal egy buli után hazamentünk, és ő felkiáltott: Halkan, mert Quentin itt fekszik a kanapén. Én legyintettem, és bementem aludni, nagyon fáradt voltam. Tudtam, hogy ők jóban vannak Tarantinóval, és a rendező felhívta, hogy tud-e szállást néhány napra Bécsben. Végül három hétig nálam lakott – mesélte Gedeon, aki később a Becstelen brigantykban is szerepelt, amely filmet Tarantino rendezte. – Olyan színészeket keresett, akik németül és angolul is beszélnek, én pont jó karakter voltam. Élmény volt Brad Pitt oldalán játszani.

Burkhard magánéletébe is beavatta a magyar közönséget. Mint mesélte, Berlinben él, közel a kislányához és annak édesanyjához, akitől elvált ugyan, de remek kapcsolatban maradtak. – Két éve vagyok túl egy hétéves kapcsolaton, amely nagyon megviselt. Kapuzárási pánikom is volt, de rövid időn belül rájöttem, hogy nincs okom az aggodalomra, mindig vannak vállalkozó szellemű hölgyek, akik szívesen töltik velem az idejüket – mesélte a bajusza alatt mosolyogva.

Borítókép: Gedeon Burkhard és Anika Bormann Berlinben, a „Skyfall” premierjén. / Fotó: Shutterstock