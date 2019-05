Bonnie Tyler is fellép az idei Tokaj Fesztiválkatlanban

A Lord of the Dance világhírű táncegyüttes és Bonnie Tyler is fellép idén a Tokaj Fesztiválkatlanban, amely egészen augusztus utolsó napjáig várja koncertekkel, színházi és irodalmi produkciókkal, interaktív előadásokkal az érdeklődőket.

A programsorozat gyermeknapi mulatsággal indul május 26-án, a nagyszínpad programjait pedig június 1-jén az orosz Alexandrov együttes előadása nyitja. A 120 fős társulat repertoárja az orosz népdaloktól az egyházi énekeken és operaáriákon át egészen a popzenéig terjed – áll a szervezők közleményében. Ezt a produkciót a világhírű Lord of the Dance táncegyüttes követi a nagyszínpadon június 29-én. Az ír rendező és táncművész, Michael Flatley által koreografált produkció felújított változata az ír folklór alapjaira épülő történetet, a jó és a gonosz klasszikus harcát meséli el. A színházi darabok között július 17-én Pokorny Lia és Őze Áron főszereplésével a Valami csaj(ok) című komédiát láthatják a nézők, Mohácsi István Francia rúdugrás című darabjában pedig egy szexuálpszichológus és két fiatal pár járja körbe a párkapcsolatok témáját augusztus 23-án. Kálmán Imre minden idők legismertebb és leggyakrabban játszott operettjét, a Csárdáskirálynőt július 20-án, a Veres 1 Színház előadásában pedig az Anconai szerelmesek című komédiát tekintheti meg a közönség augusztus 3-án. A zenei programok közt Malek Andrea Soulistic formációja a dzsessz és az R&B stílusokat keveri a magyar népzenével július 19-én, Szulák Andrea augusztus 28-i koncertjén pedig magyar slágerek segítségével villantja fel életének fontos pillanatait. Július 27-én a világhírű brit rockénekesnő, Bonnie Tyler érkezik Magyarországra örökzöld slágereivel és új albumának dalaival, Rúzsa Magdi pedig augusztus 2-án zenekarával adja elő legismertebb slágereit. Mondjuk ezt: A Budafoki Dohnányi Zenekar a Zempléni Fesztivál keretében lép fel Filmharmonikusok című koncertjével, amelyen ismert filmzenékkel várja a közönséget, de színpadra lép a nyár folyamán Havasi Balázs és a Margaret Island is. A humor kedvelőit a Dumaszínház All Stars csapata, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán és Janklovics Péter közös estje várja, az abszurd humort képviselő L’art pour L’art társulat július 31-én lép fel, Az Illúzió Mesterei című produkción pedig világbajnok bűvészek és az ország legjobb illuzionistái várják a közönséget július 6-án. A Teátrum színpadán olyan neves előadók igyekeznek válaszokat adni az élet nagy problémáira, mint Pál Feri atya, Csernus Imre pszichiáter, Vámos Miklós író vagy Bagdy Emőke pszichológus, a retro disco három napján pedig Náksi Attilával, Dévényi Tiborral és a Hip Hop Boyz egyik frontemberével, O.G. Duckkal is találkozhat a közönség. Borítókép: Bonnie Tyler fellépése Németországban