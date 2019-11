Bonnie Tyler visszatér Magyarországra (videó)

A világhírű walesi énekesnő több mint negyven éve van a pályán.

Nyolc év után jövőre visszatér Budapestre Bonnie Tyler. A világhírű walesi énekesnő 2020. június 19-én a Barba Negra Trackben adja elő legnagyobb slágereit és új dalait – közölte a szervező Broadway Event.

Bonnie Tyler több mint negyven éve van a pályán, a nyolcvanas években olyan nagy slágerek fűződtek a nevéhez, mint a Total Eclipse of the Heart vagy a Holding Out For a Hero. 2013-ban ő képviselte az Egyesült Királyságot a malmői Eurovíziós Dalfesztiválon. Legutóbbi albuma idén jelent meg Between the Earth and the Stars címmel.

Rekedtes hangja védjegyévé vált, pályája során számos zenei és életműdíjjal tüntették ki, dalai gyakran felcsendülnek sorozatok, filmek, musicalek betétdalaiként, tizenhét stúdióalbum és több millió eladott lemez áll mögötte.

Az említett Total Eclipse of the Heart, valamint It’s a Heartache című dala egyenként is hatmillió példány felett kelt el, ezzel minden idők legsikeresebb kislemezei között szerepelnek.

Többször fellépett Magyarországon, legutóbb idén júliusban a Tokaj Fesztiválkavalkádon, előtte 2016-ban Debrecenben, 2014-ben az alsóörsi Harley-Davidson fesztiválon.

Budapesten legutóbb 2012-ben adott koncertet a Budavári Palotában, a Unique Fesztiválon.

Borítókép: Bonnie Tyler