Brad Pitt és Jennifer Aniston ölelkezéséről beszél a fél világ (videó)

Nagyon megörültek egymásnak egy díjátadón.

Jennifer Aniston és volt férje, Brad Pitt is a díjazottak között volt a hollywoodi színészcéh, a SAG-gáláján – előbbi a The Morning Show-ért, utóbbi a Volt egyszer egy Hollywood-ért kapta az elismerést –, láthatóan szorítottak is egymásnak az eredményhirdetéskor – írja az Origo.

Az egykori sztárpár a kulisszák mögött nagyon megörült egymásnak, ölelkeztek is, így a rajongók elkezdhettek kombinálni, hogy esetleg újra összejönnek.

Borítókép: Brad Pitt és Jennifer Aniston