Doris Day személyes tárgyai kerülnek kalapács alá Beverly Hillsben

A bevételt a filmsztár által alapított állatvédő alapítvány támogatására fordítják.

A májusban meghalt Doris Daynek, az 1950-60-as évek egyik legkedveltebb amerikai filmsztárjának mintegy 800 személyes tárgyát, köztük négy Golden Globe-díját, zongoráját, ruhagyűjteményének egy részét és állatszeretetéről árulkodó műtárgyait árverezik el jövő áprilisban Beverly Hillsben.

A 2020. április 4-re és 5-re meghirdetett aukciót bonyolító Julien’s Auctions szerdai közlése szerint a tételek között szerepel továbbá több tucat bútor, műalkotás és teríték.

Az 1980-as években futott, Doris Day’s Best Friends című beszélgetős műsor bevezetőjében látható 1930-as Ford modell várhatóan 10 ezer és 20 ezer dollár (3-6 millió forint) közötti áron cserél gazdát.

A hollywoodi sztár négy Golden Globe-díjának darabonkénti leütési árát 4-6 ezer dollárra becsülik, míg az a fehér ruha, amelyet 1989-ben, a Cecil B. DeMille-életműdíj átvételekor viselt Day, akár 3 ezer dollárt is megérhet egy licitálónak.

Aukcióra viszik továbbá a művész 1978-as útlevelét, jogosítványát, egy festményt, amelyet az énekes Tony Bennett készített, valamint számos, kutyákat, madarakat, malacokat ábrázoló kerámiát és zsiráfokat, valamint egyéb állatokat megörökítő festményt.

Az árverés bevételének egészét az énekes-színész által 1978-ban alapított Doris Day Állatvédő Alapítvány támogatására fordítják.

Az aukciót megelőzően a tárgyakból Írországban, valamint a Cunard hajózási társaság Queen Victoria nevű üdülőhajójának fedélzetén nyílik kiállítás.

Day májusban hunyt el a kaliforniai Carmel-völgyben lévő otthonában közeli barátai körében. Kilencvenhét éves volt.

Korának olyan szupersztárjaival szerepelt együtt a filmvásznon, mint Rock Hudson és Cary Grant, nevéhez olyan híres filmek fűződnek, mint az Alfred Hitchcock rendezésében 1956-ban készült Az ember, aki túl sokat tudott, amelyből slágerré vált az általa elénekelt Que Sera Sera című, később Oscar-díjjal jutalmazott dal.

Az 1959-ben készült Párnacsaták című komédiában nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték. Utolsó filmjét 1968-ban forgatta With Six You Get Eggroll címmel.

A nyolcvanas évektől minden idejét az állatvédelemnek szentelte, mivel számos forgatáson tanúja volt annak, milyen kegyetlenül bánnak a filmekben feltűnő állatokkal.

Borítókép: Doris Day