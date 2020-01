Ed Sheeran klipben árulta el, hogyan ismerkedett meg a feleségével (videó)

Már több mint 11 millióan látták.

Egy újabb nagy slágerhez készült videó Ed Sheeran No 6 Collaborations Project című lemezéről. Az album igazi csemege a hallgatóknak, hiszen a 15 trackből álló korong hatalmas sztárparádét vonultatott fel. Ed olyan világhírű zenészekkel állt össze egy-egy közös szám erejéig, mint – a teljesség igénye nélkül – Camila Cabello, Bruno Mars, Cardi B, Stormzy, Eminem, Khalid és Justin Bieber.

Az elképesztően sikeres énekes-dalszerző ezúttal az Ella Mai-al közös felvételéhez készített klipet. A fülbemászó, mindenkit megtáncoltató szerelmes dalnál csak a hozzá forgatott videó érzelmesebb: a világ minden tájáról szerepel benne egy szerelmespár, akik a „Put It All On Me”-re ropják.

A klip végén feltűnik Ed felesége, Cherry is, sőt, a pár történetét is elárulják. Az énekes és a lány a gimiben ismerkedtek meg, nagyon tetszettek egymásnak, még azon a bizonyos dombon is csókolóztak, amelyről a „Castle On The Hill” szól, majd néhány évvel később ismét találkoztak, majd úgy egymásba szerettek, hogy 2019-ben összeházasodtak.

Ella Mai és Ed Sheeran kollabjának friss videóját a YouTube-on már több mint 11 millióan játszották le.

Borítókép: Ed Sheeran