Édesanyja nyomdokaiba lép Milla Jovovich kislánya

Hollywoodi szuperprodukcióban kapott főszerepet.

Noha Milla Jovovich és a rendező Paul W.S. Anderson kislánya, Ever Gabo Anderson még csak 12 esztendős, már most gőzerővel építi karrierjét: a kislányt gyerekmodellként már egyre jobban ismeri a szakma, most pedig a színészkedésbe is komolyabban belekóstol – írja a Bors.

Ever ugyanis a Disney egyik következő élőszereplős szuperprodukciójában, a Pán Péterben kapta meg Wendy Darling szerepét.

A filmet David Lowery fogja rendezni, és egy nagy lépés lesz Ever karrierjében, aki noha eddig is szerepelt már nagy filmekben, de főszereplőként most jóval komolyabb feladata lesz a kamerák előtt.

Borítókép: Milla Jovovich amerikai színésznő és férje, Paul W. S. Anderson brit rendező érkezik a Sybil című versenyfilm bemutatójára a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2019. május 24-én