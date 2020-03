Elhunyt Lucia Bose, az olasz neorealizmus ünnepelt filmcsillaga

A színésznő halálhírét a fia, Miguel Bose spanyol énekes jelentette be.

Elhunyt 89 éves korában Spanyolországban Lucia Bose, az olasz neorealizmus ünnepelt filmcsillaga, aki Michelangelo Antonionival és Federico Fellinivel is forgatott.

A színésznő halálhírét a fia, Miguel Bose spanyol énekes jelentette be a Twitteren. Az olasz lapok szerint Bose a spanyol Segovia tartománybeli Brievában hunyt el hétfőn, és halálát tüdőgyulladás okozta – számolt be róla a Deadline.com kedden.

A Milánóból származó Boséra azt követően figyelt fel a világ, hogy 16 évesen, 1947-ben szépségkirálynőnek választották Olaszországban. Filmes pályafutása az olasz neorealista rendezőkkel kezdődött. 1950-ban dolgozott együtt először Antonionival az Egy szerelem története című filmen, majd 1953-ban a Hölgy kaméliák nélkül című drámát is vele forgatta.

Szerepelt 1956-ban Luis Bunuel Hajnalodik című filmjében, Fellinivel pedig 1969-ben a Fellini-Satyricont forgatta.

1956-ban házasodott össze Luis Miguel Dominguínnal, a híres spanyol torreádorral. Egy időre abbahagyta a filmezést, és családjának, három gyermekének szentelte életét. A hatvanas években azonban visszatért a filmvászonra. Férjétől 1967-ben vált el.

Pályafutása során több tucatnyi filmben játszott, utolsó filmjét, a One More Time című drámát 2013-ban mutatták be.