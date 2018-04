Elkelt Daniel Craig Bond-autója

Craig nem akármilyen okból bocsátotta árverésre a legendás autót, a tetemes bevétel (468 500 dollár, vagyis közel 119 millió forint) ugyanis hátrányos helyzetű gyermekek tanulását fogja segíteni.

A színész autója egy limitált szériás, direkt az ő számára készült, 2014-es Vanquish, ebből a típusból csak száz készült a márka századik születésnapjára. Craig kocsija a (cseppet sem meglepő módon) 007-es számot kapta. Az éjkék karosszériájú autóhoz a belső berendezés is sötétkék bőrből készült a színész kedvelt színvilágát tükrözve. A gépkocsi végsebessége óránként 295 kilométer.

Az árverés bevételét a New York-i központú The Opportunity Network jótékonysági szervezetnek adják, Craig és felesége, Rachel Weisz is tagjai a szervezet igazgatótanácsának.

Daniel Craig's personal Centenary Edition Vanquish goes up for charity auction this Friday at The Exceptional Sale, @ChristiesInc New York.

Learn more: https://t.co/JpwLJbCnfM pic.twitter.com/z8muwRlToN

— Aston Martin (@astonmartin) April 18, 2018