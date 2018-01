Ellen Page összeházasodott barátnőjével

„Nem tudom elinni, hogy ezt a rendkívüli nőt a feleségemnek nevezhetem” – írta szerdán az Instagarmjára egy közös fotó kíséretében az Eredet, az X-Men: Az eljövendő múlt napjai és az Egyenesen át 30 éves sztárja.

A kanadai származású Portner ugyancsak a fényképmegosztó közösségi platformon jegyezte fel: „Ellen Page, szeretlek”. A portálra egy olyan képet is feltettek, amelyen egymáshoz érő karikagyűrűs kezük látható.

Page nyáron kezdett közös fotókat posztolni barátnőjével. A 3 éves kora óta táncoló

Portner, akinek saját tánciskolája van, Justin Bieber Life is Worth Living című videoklipjét koreografálta, továbbá a londoni West Enden is koreografált már egy musicalt, számos közös táncos videón is szerepel Page-dzsel.