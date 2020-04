Elmarad Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja, a Roskilde is

A szervezők sokáig reménykedtek, de végül megszületett a nehéz döntés.

Elmaradt a dániai Roskilde, Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja az új koronavírus-járvány miatt – jelentették be a szervezők.

Nagyon elkeserítő. Noha tartottunk tőle, hogy ez lesz, egész eddig reménykedtünk, hogy mégis megtarthatjuk. Azonban túl nagy a vírusfertőzés kockázata ott, ahol ilyen sok ember találkozik. Következésképpen idén nyáron nem lesz Roskilde Fesztivál

– áll a közleményben.

Az idei sztárfellépők között lett volna Bob Dylan amerikai énekes-dalszerző és Robert Plant, a Led Zeppelin egykori énekese. A fesztivált június 29. és július 6. között rendezték volna Koppenhága közelében, Roskilde városban.

Nagyjából 180 nagyobb koncertet terveztek, színpadra lépett volna a The Cure, Cardi B és a Tears for Fears is.

A rendezvény látogatók tízezreit vonzza minden évben. Az első fesztivált 1971-ben tartották az amerikai Woodstock és a brit Isle of White fesztivál nyomán.

Dánia az elsők között volt Európában, ahol szigorú intézkedéseket vezettek be a vírus terjedésének megállítására. Hétfőn Mette Fredriksen miniszterelnök arról beszélt, hogy már egyes korlátozások feloldását tervezik.

Borítókép: Bob Dylan a tavalyi fesztiválon