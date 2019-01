Először kerül női rapper Dalszerző Hírességek Csarnokába

A csarnok új hírességeit június 13-án iktatják be a New York-i Marriott Marquis szállodában tartandó hivatalos ceremónián.

Missy Elliott az első női rapper, aki a Dalszerző Hírességek Csarnokába kerül, ahová 2019-ben Cat Stevens legendás brit énekest is beiktatják – jelentette be a szervezet szombaton.

Az idén beiktatandók között lesz Tom T. Hall, akit Johnny Cash kedvenc dalszerzőjének nevezett, Jack Tempchin, aki az Eagles és Glenn Frey szólóalbumaira írt számokat, valamint Dallas Austin, aki többek közt Pinknek és Madonnának írt slágereket.

Missy Elliott a harmadik rapper, aki a csarnokba kerül, az első Jay-Z volt két éve, a második Jermaine Dupri tavaly.

Elliott saját számain kívül Beyoncénak, Whitney Houstonnak és Aaliyah-nak is szerzett slágereket.

Azok a dalszerzők kerülhetnek közéjük, akik legalább húsz éve írnak számokat.

A hetvenéves Cat Stevens – akit 1978-as áttérése óta Yusuf Islamnak hívnak – első albuma 1967-es megjelenése óta számít sikeres dalszerzőnek, olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Morning Has Broken vagy a The First Cut Is the Deepest, amit sok híres énekes, köztük Rod Stewart és Sheryl Crow is előadott.

Borítókép: Missy Elliott 2016. július 11-én New Yorkban