Hallgassa meg a legjobb Tarantino-filmek zenéjét!

A különc rendező hetvenegy számot válogatott össze a listára.

Nem minden hollywoodi rendező lenne képes hetvenegy remek, emblematikus számot összeválogatni a filmjeiből, Quentin Tarantino azonban ilyen. Sőt, meg is tette!

Az általa választott zenékből összeállított, közel négyórás lejátszási listán többek között olyan számok szerepelnek, mint például a Ponyvaregény ikonikus zenéje, Chuck Berry You Never Can Tell-je, vagy Nancy Sinatra Bang Bang című száma, amelyet a Kill Billben hallhattunk.

A teljes playlistet itt hallgathatja meg: