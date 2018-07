Holló, kagyló, Monopoly: az angol királyi udvar fura szabályai

Előkelőségnek lenni sem mindig fenékig tejfel.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mindig is kíváncsi volt rá, hogy él a királyi család? A Bors most összeszedett hét különös szabályt, amelyet a család tagjainak be kell tartania.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Csakis a rövidnadrág

Egy 16. századi rendelkezés szerint a kisfiúknak télen-nyáron, fagyban és forróságban is kötelező a rövidnadrág viselése, míg a nagyok kizárólag hosszú szárúban léphetnek nyilvánosság elé.

Hat holló

Egy legenda szerint a Towerben mindig minimum hat hollónak kell lennie, ugyanis ha a madarak elhagyják a Towert, a királyság összeomlik – ezért is telepítettek hollókat a Towerbe.

Ebéd II. Erzsébettel

Bármilyen étkezésről is van szó, az ebéd/vacsora addig tart, ameddig II. Erzsébet fel nem áll az asztaltól. Ha ő befejezte az étkezést, a többiek sem ehetnek már. És ha a királynő leül, a többieknek is kötelező.

Külön nyaralás

Egy törvény szerint Vilmos és Harry herceg soha nem utazhat együtt messzire, mert ha történik velük valami, utód nélkül maradhat a trón. Ugyanígy, ahogy György herceg betölti a 12. életévét, ő sem utazhat majd édesapjával.

Tilos a kagyló

Bizony, a király család nem ehet kagylót. Az ok igen egyszerű: ennél az ételnél áll ugyanis fenn leginkább az ételmérgezés kockázata. Bár pletykák szerint Károly herceg néha azért nem bír ellenállni a tengeri ételnek.

Csak semmi Monopoly

Egy viszonylag friss szabály szerint a család a Monopoly nevű játékkal sem játszhat 2008 óta. Miért? A szabályzat szerint kapzsiságra nevelheti a família tagjait.

Némasági átok

Újabb szabály, amely II. Erzsébethez kötődik. Ameddig a királynő nem szólal meg egy társaságban, a többieknek sem szabad beszélniük. Akkor sem, ha vendégségbe mennek.

Borítókép: II. Erzsébet az ascoti derbyn / DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP