Holtan találták az egyik leghírhedtebb amerikai gengsztert

Holtan találták a börtönben James (Whitey) Bulgert, az egyik leghírhedtebb bostoni gengsztert, aki kettős életet élt rettegett maffiavezérként és FBI-besúgóként.

A 89 éves férfit kedden találták holtan egy nyugat-virginiai szövetségi börtönben, ahova egy nappal korábban szállították át egy floridai fegyintézetből. A szövetségi büntetés-végrehajtási hatóságok nem erősítették meg a CNN és a The Boston Globe értesülését, miszerint a bostoni alvilág egykori rettegett alakja, hajdan egyike a tíz leginkább keresett bűnözőnek, gyilkosság áldozata lett, csak azt közölték, hogy vizsgálatot folytatnak a haláleset ügyében.

A 19 gyilkossággal és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Bulgert több mint 16 évi hiábavaló keresés után, 2011 júniusában a kaliforniai Santa Monicában fogták el, miután a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a nyilvánossághoz fordult, és közzétette a bűnöző élettársa, Catherine Elisabeth Greig fotóit.

A szövetségi hatóságok a gengszterért kétmillió dolláros jutalmat ígértek a nyomravezetőnek, a barátnő megtalálásáért pedig 100 ezer dolláros díjat tűztek ki, ezzel Oszama bin Laden terroristavezér mögött a második helyen szerepelt a körözési listán.

A párt egy Kaliforniában élő izlandi nő, egy volt izlandi szépségkirálynő, reklámszínésznő dobta fel a The Boston Globe tudomása szerint. Az akkor 82 éves bűnöző és 60 éves párja által bérelt lakásban a nyomozók 800 ezer dollárnyi készpénzt és számos lőfegyvert foglaltak le. A pénz egy részét a lakás falában kialakított üregekben, több pisztolyt pedig könyvekben rejtettek el. A Charlie és Carol Gasko néven bejelentkező párt az FBI ügynökeinek azzal sikerült kicsalni a lakásból, hogy azt mondták nekik: feltörték a tárolóhelyiségüket.

Bulgert bankrablások miatt először 1956-ban ítélték el. Akkor 20 évet kapott, amelyből kilencet le is töltött, ebből hármat a hírhedt Alcatraz börtönszigeten. A börtönévek után visszatért Bostonba, ahol Stephen J. Flemmivel saját bandát alapított, majd a ’70-es évek közepétől az FBI besúgója lett. Amerikai lapok szerint a szövetségiek a rivális új-angliai maffiáról adott információkért cserébe megengedték az ír gengszternek, hogy – amennyiben nem öl meg senkit – folytathassa üzelmeit.

„Whitey”-tól azonban a ’80-as évekre már jobban rettegtek Bostonban, mint John Gottitól, a Gambino család főnökétől New Yorkban. A The New York Times korábbi cikke szerint csaknem mániákus kegyetlenséggel gyilkolt, így a saját kezével fojtotta meg bandája két tagjának barátnőjét.

„Azt mondták: amikor Whitey végigment az utcán, a járda is beleremegett” – mondta Robert Stutman, a kábítószer-ellenes rendőrség (DEA) bostoni részlegének egykori vezetője.

Bulger 1994 decemberében tűnt el, miután a tartótisztje, John Conolly megsúgta neki, hogy vádat akarnak emelni ellene. A bűnözőt attól kezdve, Elvis-szerű rejtélyességgel, több helyen vélték felbukkanni, 2002-ben például Londonban.

Bulger ügyét egy 2003-as kongresszusi jelentés „a szövetségi bűnüldözés története egyik legnagyobb kudarcának” nevezte. Az ügy pikantériája, hogy a gengszter bátyja, William Bulger Massachusetts állam szenátusának elnöke – az állam egyik legbefolyásosabb politikusa – volt.

James Bulgert 2013 augusztusában két egymást követő életfogytiglan plusz öt év szabadságvesztésre ítélték 11 gyilkosságért és egyéb bűncselekményekért, köztük zsarolásért és pénzmosásért, miután három hozzá közel álló személy is súlyosan terhelő vallomást tett rá: egy bérgyilkosa, egy protezsáltja és egy élettársa.

A gengsztervezér története ihlette Martin Scorsese A tégla című 2006-os bűnügyi thrillerét, Jack Nicholsonnal a főszerepben.

Borítókép: James (Whitey) Bulgerről készült fotó 2011-ben