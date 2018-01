Hozzánk is eljut az újjáalakuló Rhapsody

Fabio Lione, Luca Turilli, Dominique Leurquin, Patrice Guers és Alex Holzwarth örömmel jelentették be nemrég a hírt: közös zenekaruk, a Rhapsody ismét összeáll egy búcsúturné erejéig.

A koncertsorozatnak egy hazai állomás is a része: Budapesten március 8-án, a Barba Negra Music Clubban láthatjuk a Rhapsody-t.

Az olasz együttes a szimfonikus power metal egyik műfajteremtő képviselője, amely a bejelentés apropójául első stúdióalbumuk, a Legendary Tales megjelenésének 20. évfordulóját választotta.

A 2018-as turnén a zenekar teljes egészében eljátssza a Symphony Of Enchanted Lands című lemezt, és más Rhapsody-klasszikusok is elhangzanak majd. A zenészek különleges, érzelmes és vissza nem térőestét ígérnek minden rajongónak.

Az 1997-es Legendary Tales megjelenése óta a Rhapsody világszerte elismert zenekarrá vált, köszönhetően egyedi, nagyívű és szimfonikus zenekarokat idéző hangzásvilágának. Eredetileg a Hollywood-metal műfaji megjelöléssel jellemezték magukat, utalva a mozifilmekre jellemző témaválasztásra és a filmekhez hasonló, nagy hatású zenei megoldásokra.

Második, hamar klasszissá érő lemezük, Symphony Of Enchanted Lands a szimfonikus power metal legismertebb képviselői közé repítette őket. Legfontosabb zenei hatásaik között megtaláljuk többek között Vivaldit, Bachot, Beethovent és Paganinit is – a The Wizard’s Last Rhymes című dalt például Antonín Dvořák Új világ szimfóniája ihlette.

A zenészek teljesítményének és különleges zenei megoldásaiknak köszönhetően a Rhapsody kiemelkedett a heavy metal színtérről, és varázslatos hangulatú koncertjeikkel szerte a világon elkötelezett rajongótáboruk alakult ki. Számos fiatal zenekart is megihlettek, saját kis világot alakítva ki maguk körül. Ebbe a világba léphetünk be most ismét, és egyben utoljára a búcsúturné koncertjein.

Luca Turilli így nyilatkozott a közelgő turnéról:

„Igazán izgatottan készülök arra, hogy részese leszek ennek a különleges eseménysornak, együtt Fabióval és a többi barátommal. A tény, hogy élőben még sosem játszott számokat adhatunk mjad elő, mint a Wings Of Destiny, a Beyond The Gates Of Infinity és a The Dark Tower Of Abyss, igazán különlegessé teszi majd ezt a 20 éves évfordulót, és egyben jó alkalom lesz egy utolsó találkozásra is. Ez a búcsúturné azt is jelképezi a számomra, hogy lezárom zenei pályafutásom egy fontos szakaszát, hiszen a jövőben teljes egészében saját együttesemre, a Luca Turilli’s Rhapsody-ra koncentrálok majd. Addig is azonban készülünk a közös koncertekre, ne hagyjátok ki ti sem ezt a lehetőséget, nézzetek meg minket Fabióval és Alex-szel közösen a színpadon még egyszer utoljára, legyetek részesei ennek az élménynek!”

Fabio Lione ehhez a következőket fűzte hozzá:

„Varázslat… ez volt az, amit mindig is kerestem a zenében… És amikor arra gondolok, hogy Lucával, Holzyval, Dominique-kel és Patrice-szal közösen ünnepelhetem ezt az évforduló, nos, azt gondolom, hogy ez igazán varázslatos lesz! Megemlékezünk majd nagyszerű barátunkról, Christopher Lee-ről, a közös történetekről, az újra előkerülő érzésekről. Annyi év és történés után most úgy érzem, hogy eljött az ideje, hogy lezárjuk ezt a fejezetet, méghozzá a legjobb módon: együtt a régi barátokkal, megosztva a varázst mindenkivel. Ezt a 20 évet együtt ünnepeljük mindannyiótokkal, kedves rajongóink, egy felejthetetlen és dicsőséges utolsó buli keretében. Gyertek el, és legyetek részesei!” A budapesti koncertre március 8-án kerül sor a Barba Negra Music Clubban, amelyre a két főhős videós meghívót is készített.