Így énekeltek a világsztárok az adománygyűjtő koronavírus-koncerten (videó)

A Grammy-díjas énekes-dalszerző Billie Eilish a kanapéján énekelt, Elton John gyerekei zongoráján játszott, a Backstreet Boys pedig öt helyszínről jelentkezett be a koronavírus-járvány elleni küzdelemre gyűjtő jótékonysági koncerten, amelyet vasárnap szerveztek Amerikában több tucatnyi zenész sztár részvételével.

Az IHeart Living Room Concert for America fellépői között volt Mariah Carey, Camila Cabello, Alicia Keys, Shawn Mendes és Sam Smith is. Az egyórás műsort a Fox televízió közvetítette reklámok nélkül. Az adással nemcsak a járvány miatt megviselt közönséget akarták szórakoztatni, hanem a betegség elleni küzdelem élvonalában dolgozók számára gyűjtöttek adományokat, és egyúttal az alapos kézmosás és a távolságtartás fontosságára is felhívták a figyelmet.

„Orvosok, ápolók és tudósok dolgoznak az élvonalban. Élő bizonyítékul arra, hogy a legtöbb szuperhős nem visel köpenyt. Reméljük, hogy ez a kis szórakoztatás felderítheti és táplálhatja a lelketeket”

– mondta Elton John, a közvetítés házigazdájaként.

A fellépők, köztük Ellen DeGeneres humorista, színész, az R&B énekes Lizzo és a countryzenész Tim McGraw telefonjukon, otthoni kamerájukkal vagy online platformokkal közvetítették műsorszámukat. Az előadások között ápolók, orvosok, eladók, az alapellátásban dolgozók rövid személyes történeteit játszották be, akik megosztották tapasztalataikat a harmadik hete otthon élő Amerikáról.

A rádióállomásokon is sugárzott koncerten az ételbankokkal kapcsolatban álló Feeding America alapítvány és egy gyermekmentő alapítvány számára gyűjtöttek pénzt.

Bár még nincs hír a teljes bevételről, az első tíz percben már több mint egymillió dollár (323 millió forint) gyűlt össze a Procter & Gamble félmilliós adományából, amit a Fox televízió ugyanannyival egészített ki.

Lady Gaga, aki rózsaszín melegítőben és kapucnis pulcsiban jelentkezett be, részvétét fejezte ki mindazoknak, akik szeretteiket veszítették el a járvány miatt, vagy elvesztették a munkájukat.

Alicia Keys a Rise Up című számot énekelte, Dave Grohl a My Herót, Billie Joe Armstrong pedig a Boulevard of Broken Dreams akusztikus verzióját adta elő.

„Ha majd kijutunk ebből a szörnyűségből, remélem kedvesebbek leszünk egymáshoz és tisztességesebbek egymással”

– üzente Elton John a közönségnek.

