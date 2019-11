Ismét boszorkányságra készül a Disney

Nem telhet el úgy Holloween, hogy ne vetítené le valamelyik csatorna a Hókusz Pókusz című filmet. Az 1993-ban készült családi alkotásban a Sean Murray által alakított Thackery Binx húzza ki a pácból Dani (Thora Birch) és Max Dennisont (Omri Katz), akik véletlenül felélesztik a boszorkány triót, a Sanderson nővéreket – írja a hirado.hu.

Winifred, Sarah and Mary Sanderson may fly once more on their broom, mop and vacuum: A new “Hocus Pocus” movie is being developed by Disneyhttps://t.co/mxNBl2OPOK

— The New York Times (@nytimes) 2019. október 26.