Jessica Biel láthatóan megbocsátott Justin Timberlake-nek

Ha megcsalni nem is csalta meg, de az énekes igen kellemetlen napokat okozott feleségének egy egyébként elkerülhető szituációval, amit lencsevégre kaptak.

Közel két hónap telt el azóta, hogy könnyen félreérthető fotósorozat jelent meg Justin Timberlake-ről, és a Palmer című filmben vele együtt szereplő kolléganőjéről – írja a hirado.hu. A képeken az látszik, amint Alisha Wainwrigh Justin térdén pihenteti a kezét, sőt, olyan pillanat is van, amikor egymás kezét fogja a két színész. Közvetve persze Justin tudatta a sajtóval, hogy ártatlan dologról van szó, majd közösségi oldalán feleségétől is elnézést kért.

S bár a pár eddig is egységet képviselt, nyilvánosan most hétvégén látták őket ismét egymás társaságában. A The Sun fotói alapján barátaikkal töltöttek el együtt egy vacsorát a Los Angeles-i Bel-Air Hotelben. Egy szemtanú szerint nagyon úgy tűnik, hogy a pár túltette magát a mélyponton, melyért nagy részben a sajtó is felelős.

„Justin felesége hátát simogatta, és össze is bújtak. Jessica mindent megbocsájtott” – véleményezte a sztárpár testbeszédét egy másik éttermi vendég.