Kiderült, kik az MTV EMA idei jelöltjei

Az MTV bejelentette a 2018-as Europe Music Awards jelöltjeit, miközben a hazai zenecsatorna oldalán elindult a szavazás, hogy ki legyen a díj legjobb magyar előadója. A nemzetközi díjátadó gálát élőben, magyar idő szerint november 4-én, 21 órakor szurkolhatják végig a televíziónézők a magyar MTV-n, de a vörös szőnyeges bejelentkezés már 20 órakor kezdetét veszi.

A magyar MTV oldalán már szavazhatnak a csatorna hazai rajongói arra, hogy ki legyen a díj 2018-as magyarországi nyertese.

A Wellhello, a Halott Pénz, a Margeret Island, a Follow the flow és Caramel egyaránt esélyes az elismerésre.

Szavazatát bárki leadhatja kedvencére október 4. és 29. között.

Nemzetközi fronton Camila Cabello hat kategóriában is a jelöltek között szerepel, Havana című gigaslágerével és Young Thug rapperrel az oldalán a “Legjobb dal” és a “Legjobb videó” díját is bezsebelheti idén, de esélyesként indul a “Legjobb előadó” kategóriában is, olyan sztárok mellett, mint Ariana Grande vagy Post Malone, akik öt-öt jelöléssel szorosan a fiatal énekesnő mögött indulnak a nem mindennapi elismerésekért. Drake és Dua Lipa egyaránt négy-négy jelöléssel csatlakozik a mezőnyhöz, csak úgy, mint Shawn Mendes, és, ami még szintén közös a három előadóban, hogy akár a “Legjobb hazai fellépés” díját is átvehetik.

A 2018-as MTV EMA-nek a spanyolországi Barakaldo városában található Bilbao Exhibition Centre ad otthont november 4-én vasárnap este kilenc órától. A díjátadót élőben közvetíti platformjain a zenecsatorna, így világszerte több mint 180 országban követhetik figyelemmel az eseményt az érdeklődők.

A nemzetközi veresenyben november 3-án éjfélig szavazhatnak a rajongók kedvencükre az mtvema.com oldalon.

Borítókép: A tavalyi gálán a U2 munkásságát globális ikon-díjjal jutalmazták

AFP PHOTO / Ben STANSALL