Lepacsizott a királynővel Susan Sarandon

Hiába sértette meg durván a protokollt, II. Erzsébet mosolyogva fogadta az amerikai színésznőt.

Susan Sarandon volt a sztárvendége a nemrég megrendezett windsori lovaspóló-kupának, amelyek természetesen részt vett II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp edinburgh-i herceg is.

Az esemény egyik legtöbbet fényképezett jelenete azonban nem egy játékoshoz kötődik, hanem Sarandonhoz. A Daily Mail szerint a 71 színésznő ugyanis egyszercsak nemes egyszerűséggel odasétált az első sorban helyet foglaló királynőhöz, kezet fogott vele és bemutatkozott neki.

Hogy ebben mi a fura?

Nos, mindössze annyi, hogy a színésznő ezzel a megmozdulásával több helyen is durván megsértette az uralkodói protokollt. A királyi etikett szerint ugyanis senki nem nyújthat kezet az uralkodónak, és nem is szólíthatja meg, amíg ő maga nem kezdeményezi ezt. (Mindezeken túl a hölgyek számára a pukedlizés is kötelező, bár az az eseményen készült fényképek alapján nem egyértelmű, ezt elvégezte-e Sarandon vagy sem.)

A jelek szerint azonban II. Erzsébet elnézte Sarandonnak a bakit, ugyanis mosolyogva fogadta a színésznőt. Nem úgy férje, Fülöp, aki kissé bizalmatlanul fogott kezet a színésznővel, a teljes értetlenség kifejezésével az arcán.

Borítókép: AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE