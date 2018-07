Már készül a film a barlangban rekedt thai focicsapatról

Két producer már akkor lecsapott a barlangban rekedt thai gyerekek és edzőjük történetére, amikor a mentőakció még le sem zárult.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Amint arról a Maszol.ro is hírt adott, szinte azon frissiben mozivászonra kerülhet az egész világot hetekig lázban tartó barlangi dráma. Kedden mentették ki az utolsó gyerekeket és az edzőjüket a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerből, ahol szinte három hetet töltöttek, miután az áradás miatt bentrekedtek.

A portál azt írja, hogy a Pure Flix Entertainment egyik menedzsere,

Michael Scott a helyszínen követte figyelemmel a nemzetközi mentőakció utolsó néhány napját.

Scottot azért is érintette meg a történet, mert thaiföldi felesége gyerekkora óta

ismerte Saman Kunant, azt az önkéntes búvárt, aki július 6-án a mentőakció közben vesztette életét.

Scott a The Hollywood Reporternek azt mondta: „A bátorság és a hősiesség, aminek szemtanúja voltam, hihetetlenül inspiráló – szóval igen, feltétlenül megfilmesítem, amit láttam.”

David A.R. White, a produkciós cég társalapítója arról számolt be a The Wall Street Journalnak, hogy

színészekkel, írókkal és befektetőkkel tárgyalnak a filmtervről.

Mint mondta, fontosnak tartja, hogy érzékenyen kezeljék a helyzetet és hangsúlyozta, hogy semmiképpen nem szeretnének hasznot húzni belőle, céljuk inkább a tiszteletadás az érintetteknek.

A producerek a The Wrapnek arról nyilatkoztak, hogy 30-60 millió dolláros költségvetéssel számolnak.

A Pure Flix Entertainment vallással és hittel kapcsolatos filmekre szakosodott. Ők állnak az Isten nem halott (God’s Not Dead), Same Kind of Different as Me, Higgy a győzelemben! (Woodlawn), A Jézus-dosszié (The Case for Christ) és a Hiszel? (Do You Believe?) című filmek mögött. A barlangi mentésről szóló filmet viszont Michael Scott fősodorhoz közelebb álló másik cége, a Pinnacle Peak keretei között gyártanák le.