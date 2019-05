Megérkeztek az első fotók Meghan és Harry kisfiáról

Ahogy azt Harry herceg hétfői bejelentésében is említette, szerdán végre ő és felesége, Meghan hercegné a világnak is megmutatta elsőszülött gyermekét, de a nevét még mindig nem hozták nyilvánosságra. A legvalószínűbb tippek között van a néhai Diana hercegné családneve, a Spencer (ez Amerikában egyébként gyakori keresztnév), az Arthur, az Alexander, a James és a Philip is – írja a hirado.hu.

A pár a windsori kastélyban fogadta a sajtó jeles képviselőit, ahol csemetéjükkel láthatóan örömteli hangulatban fotózkodtak. Az eseményre a brit sajtó meglepetésére egy amerikai csatorna, a CBS közvetítőjét is meghívta a pár, így Meghan közeli barátai is élőben figyelemmel kísérhették a különleges pillanatokat. A fotózásra azután került sor, hogy – a királyi családból elsőként – Erzsébet királynő találkozott dédunokájával a windsori kastélyban délután.

– nyilatkozta Meghan. A pici, akit név hiányában egyelőre a sajtó „Baby Sussex” néven emleget, fehér kötött sapkában és fehér takaróban aludt édesapja karjaiban.

Meghan and Harry’s #royalbaby makes his first appearance! „I have the two best guys in the world, so I’m really happy,” says the Duchess of Sussex https://t.co/Qlt4LS1PgR pic.twitter.com/WaByMftOFS

— CNN (@CNN) 2019. május 8.