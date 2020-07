Megmutatta 38 évvel ezelőtti esküvői képeiket Ozzy Osbourne

A zűrös múltú Black Sabbath-énekes az amerikai Függetlenség napján vette feleségül Sharont, az évfordulón pedig a fotókkal kedveskedett nejének.

Ozzy Osbourne 1982. július 4-én vette feleségül menedzserét, Sharon Rachel Osbourne-t, aki akkor még a Levy vezetéknevet viselte. A páros azóta is együtt van, noha a zenész drog- és alkoholproblémái miatt sokan azt hitték, hogy nem tart majd sokáig a kapcsolat. Három gyerekük született, Aimee, Kelly és Jack Osbourne, a család pedig a The Osbournes című valóságshow-ból is ismerős lehet – írja az Origo.

