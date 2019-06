Miley Cyrus üzent a Barcelonában rátámadó rajongójának

Az énekesnőt felháborította az eset, hasonló nem gyakran történik vele.

Miley Cyrusszal a hétvégén felháborító incidens történt Barcelonában, ahol átlépet egy határt az egyik fanatikus rajongója – írja a Híradó. Az énekesnő férjével, Liam Hemsworth-szel sétált ki épp a hotelből, amikor egy férfi a tömegből váratlanul megragadta, majd megpróbálta megcsókolni.

A támadót Miley testőrei végül lefogták, Liam pedig átölelve kedvesét a rájuk váró autóhoz sietett.

Hogy Cyrus tervez-e feljelentést, arról egyelőre nem nyilatkozott, mindenesetre posztját a történtekről üzenetnek veheti az arcátlan rajongó:

“Miley azt viselhet, amit akar. Lehet szűz, és 5 különböző férfival is ágyba bújhat. Lehet a férjével, lehet a barátnőivel, lehet meztelen. De nem lehet csak úgy megragadni az engedélye nélkül!” – idézi a bejegyzés tartalmát a Just Jared, melyhez egy “ne szórakozz a szabadságommal” hashtag is hozzátartozik.