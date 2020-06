Értesülések szerint a film az Abba dalaiból készült Mamma Mia! musicalfilmhez hasonlóan Richie számaiból formál kerek történetet, ugyanakkor a zenész életét is beleszövi.

Musicalfilm készül Lionel Richie életéről a Walt Disney filmstúdióban – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A produkció, amelynek forgatókönyvét Pete Chiarelli írja, az All Night Long munkacímet kapta. A cím Richie 1983-as számára utal, ami annak idején felkerült a zenei toplista csúcsára. A film a hollywoodi szaklap értesülése szerint az Abba dalaiból készült Mamma Mia! musicalfilmhez hasonlóan Richie számaiból formál kerek történetet, ugyanakkor a zenész életét is beleszövi.

A Disney moziban akarja forgalmazni a filmet, mivel az utóbbi években több híres zenészről szóló kasszasiker, köztük a Rocketman és a Bohém rapszódia is jelezte, hogy ez a téma érdekli a közönséget.

Richie a nyolcvanas évek zenei sztárja volt. Legnépszerűbb számai közé tartozik az All Night Long, a Hello, a Say You, Say Me, az Endless Love és Dancing on the Ceiling is. Több mint 90 millió lemezét vették meg világszerte, és négy Grammy-díjat nyert. A We Are the World című számot együtt írta Michael Jacksonnal.

Pályafutása újabb lendületet kapott, miután beült az American Idol zsűrijébe. A tehetségkutató műsort évekig a Fox televízió sugározta, de később a Disney-hez tartozó ABC csatornához került.