Nagy felháborodást okozott Stephen King

A bestselleríró egy nemrég, az USA Nyugat-Virginia államában történt súlyos vonatbaleset áldozatain viccelődött. Kiderült ugyanis, hogy a járaton sok republikánus képviselő is utazott, King pedig, aki köztudottan Trump-ellenes, a Twitteren ironikusan megjegyezte: biztos csak a karmájuk teljesedett be.

A Bors szerint az író már szánja-bánja tettét, annál is inkább, mivel a tragédia egyetlen halálos áldozata nem is politikus volt, hanem egy kisgyerekes apuka. Sokan súlyosan megsérültek a szerencsétlenségben.

A rather thoughtless tweet from me concerning the train-truck crash, for which I apologize (if one is necessary). It should be pointed out, too, that those Republican politicians, who can be heartless when they vote, immediately got out to help.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2018