Nagyon megkeseríti Harry hercegék életét a brit bulvársajtó

A brit bulvársajtó nyomása miatt nehéznek nevezte Harry herceggel kötött házasságának első évét Meghan sussexi hercegnő.

Az ITV brit kereskedelmi televíziónak adott, vasárnap este sugárzott interjújában Meghan hercegnő elmondta, hogy brit barátai óva intették őt attól, hogy feleségül menjen a herceghez a brit média várható intenzív figyelme miatt.

Az egykori amerikai színésznő elismerte, hogy „naivan elutasította” a figyelmeztetéseket, lévén amerikai, aki nem érti, miként működik a brit sajtó.

„Soha nem gondoltam, hogy könnyű lesz, de azt gondoltam, hogy tisztességes lesz. És ez az, amibe nehéz beletörődni”

– hangoztatta.

A médiával folyó harcáról a brit hercegi pár a Harry & Meghan: An African Journey (Harry és Maghan: egy afrikai út) című dokumentumfilmben beszélt, amely a közelmúltban Afrikai déli részén tett látogatásukat követte nyomon. Mindketten arról beszéltek, hogy zavarja őket a reflektorfény, különösen azért, mert a többsége nem igaz annak, ami nyomtatásban megjelenik róluk.

Queen and senior royals ‘worried’ about Harry and Meghan after TV documentaryhttps://t.co/gI7zh8905G pic.twitter.com/08t0qTHcGj — ITV News (@itvnews) October 21, 2019

A Meghan hercegnőre nehezedő nyomást fokozta, hogy újdonsült házas, majd várandós és később anya lett.

„Minden nő, különösen ha gyermeket vár, igazán sebezhető. És ez valódi kihívást jelent, majd az is, amikor gyermeked születik”

– hangoztatta Meghan hercegnő, hozzátéve, hogy ez egy küzdelem volt.

Az újságíró kérdésre, hogy jól van-e, kijelentette: köszönöm, hogy megkérdezte, mert nem sok ember kérdezi meg, hogy jól vagyok-e, de nagyon valós dolgokon megyünk keresztül a színfalak mögött.

A 35 éves Harry herceg elismerte, hogy vannak nézetkülönbségek közte és két évvel idősebb bátyja, Vilmos herceg között, de hangoztatta, hogy a kettőjük közötti szakadékról szóló hírek légből kapottak. „Nyilvánvaló, hogy történnek szamárságok részben az általam betöltött szerep, részben munkám és a nyomás alatt álló családom miatt. De testvérek vagyunk, és jelenleg más ösvényeken járunk, de mindig ott leszek számára, és tudom, hogy ő is, mindig mellettem fogom állni” – magyarázta.

Élete legnehezebb részének nevezte, hogy állandóan reflektorfényben állnak, és a kamera minden villanása,

a fényképező gép minden kattanása édesanyja korai halálára emlékezteti őt. „De nem fogom engedni, hogy belehajszoljanak egy olyan játékba, amely megölte anyámat”

– hangsúlyozta.

A hercegi pár a hónap elején pert indított a londoni felső bíróságon a The Sun című konzervatív, illetve a Daily Mirror című baloldali tömeglap ellen azon a címen, hogy ezek a lapok törvénysértő módon feltörték és lehallgatták telefonos hangpostáját. A Mail on Sunday című vasárnapi lapot is perlik pert azért, mert Meghan egyik levelét, amelyet a hercegnő édesapjának, Thomas Markle-nak írt, a konzervatív vasárnapi bulvárlap tavaly közzétette, megsértve a szerzői jogot és a brit adatvédelmi törvényt.

A kereste benyújtásakor Harry azzal vádolta a brit sajtót, hogy a lapok ugyanúgy bánnak vele, mint egykor édesanyjával, Diana hercegnővel, aki 1997-ben, lesipuskás fotósoktól üldözve vesztette életét egy párizsi autószerencsétlenségben.

„Leginkább attól félek, hogy a történelem megismétli önmagát. Elvesztettem édesanyámat, és most azt kell látnom, hogy feleségem is ugyanezen befolyásos erők áldozatává válik” – fogalmazott közleményében a herceg, aki szerint egyes lapok rendszeresen mocskolódó, hazugságokat tartalmazó cikkeket tesznek közzé Meghanról.