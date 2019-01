Nézze meg, kiket jelöltek Oscar-díjra (videó)

Két magyar film is (Tóth Barnabás Susotázs és Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő) az esélyesek között volt, de végül egyik sem kapott Oscar-jelölést.

Lady Gagát a legjobb női főszereplő, Bradley Coopert a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték. A filmek között versenyez a Csillag születik, a Fekete Párduc és a Bohém rapszódia.

Nanjiani és Tracee Ellis Ross jelentkezett élőben a Samuel Goldwyn Színházból, ahol két részletben bejelentették az akadémia díjára esélyes jelölteket. A kedvenc és a Roma című filmet jelölte a legtöbb, egyaránt tíz kategóriában az amerikai filmakadémia az Oscar-díjra kedden Los Angelesben.

A legjobb rövidfilmek mezőnyében Tóth Barnabás Susotázs című filmje, a legjobb egész estés animációs filmek kategóriájában pedig egy másik magyar alkotás, Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című műve is az esélyesek között volt, végül azonban egyik sem kapott jelölést.

Az Oscar-gálának egyébként még mindig nincs házigazdája. A feladatra felkért Kevin Hartnak korábbi melegeket támadó twitteres megjegyzései miatt kellett visszavonulnia a feladattól. Még nem sikerült olyan nagyágyút találnia a szervezőknek, aki biztosítaná a világszerte közvetített díjátadó show magas nézőszámát.

A filmakadémia szemmel láthatólag arra koncentrál, hogy a díjátadók között legyen minél több sztár, és velük emelje a rendezvény népszerűségét. Felröppent a hír, hogy esetleg a Bosszúállók sztárcsapatát is bevetnék a műsorban.

A 2018-as Oscar-show-nak rekordalacsony, 26,5 millió nézője volt, ezért a szervezők többek között megígérték, hogy 30 perccel rövidebb lesz a műsor, néhány díjat a reklámszünetekben adnak majd át. A díjátadót, amelyen az amerikai filmművészet legrangosabb elismeréseit 91. alkalommal adják át, február 24-én tartják Los Angelesben a Dolby Színházban.

A 2019-es Oscar-gála további jelöltjei:

Legjobb film:

Csuklyások

Fekete Párduc

Bohém rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv

Csillag születik

Roma

Alelnök

Legjobb rendező:

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (A kedvenc)

Spike Lee (Csuklyások)

Adam McKay (Alelnök)

Pawel Pawlikowski (Hidegháború)

Legjobb színész:

Christian Bale (Alelnök )

Bradley Cooper (Csillag születik)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Rami Malek (Bohém rapszódia)

Viggo Mortensen (Zöld könyv)

Legjobb színésznő:

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (A kedvenc)

Lady Gaga (Csillag születik)

Melissa Mccarthy (Megbocsátasz valaha?)

Legjobb női mellékszereplő:

Amy Adams (Alelnök)

Emma Stone (A kedvenc)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Rachel Weisz (A kedvenc)

Legjobb vágás:

BlackKlansman – Csuklyások (Barry Alexander Brown)

Bohém rapszódia (John Ottman)

A kedvenc (Yorgos Mavropsaridis)

Zöld könyv (Patrick J. Don Vito)

Alelnök (Hank Corwin)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Zöld könyv)

Adam Driver (BlackKklansman – Csuklyások)

Sam Elliott (Csillag születik)

Richard E. Grant (Megbocsátasz valaha?)

Sam Rockwell (Alelnök)

Legjobb animációs film:

A hihetetlen család 2

Kutyák szigete

Mirai – Lány a jövőből

Ralph lezúzza a netet

Pókember: Irány a Pókverzum!

Legjobb élőszereplős rövidfilm:

Detainment

Fauve

Mother

Skin

Legjobb adaptált forgatókönyv:

The Ballad of Buster Scruggs (Joel Coen & Ethan Coen)

BlackKklansman – Csuklyások (Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee)

Megbocsátasz valaha? (Nicole Holofcener & Jeff Whitty)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

Csillag születik (Eric Roth & Bradley Cooper & Will Fetters)

Legjobb operatőr:

Hidegháború (Lukasz Zal)

A kedvenc (Robbie Ryan)

Mű szerző nélkül (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuarón)

Csillag születik (Matthew Libatique)

Eredeti filmzene:

Ludwig Goransson (Black Panther)

Alexander Desplat (Kutyák szigete)

Terrence Blanchard (Csuklyások)

Nicholas Brittel (If Beale street could talk)

Marc Shaiman (Mary Poppins visszatér)

Legjobb eredeti betétdal:

All the Stars (Fekete párduc)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things go (Mary Poppins visszatér)

Shallow (Csillag születik)

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad of Buster Scruggs)

Idegen nyelvű film:

Capernaum (Libanon)

Hidegháború (Lengyelország)

Mű szerző nélkül (Németország)

Roma (Mexikó)

Bolti tolvajok (Japan)