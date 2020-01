Nicolas Cage egy bár minden vendégének fizetett egy italt

Egy Koink nevű felhasználó szerint a világsztár az ő családias kocsmájában töltötte a szilvesztert az angliai Somersetben, ráadásul minden vendégnek fizetett egy italt – számolt be róla az Origo.

– olvasható az első kommentben a bejegyzésnél, amelyet sok külföldi lap is átvett. Hogy hasonmásról lenne szó – mint Dobó Kata és „Ed Sheeran” esetében –, az még nem derült ki, mindenesetre a Twitterre már egy másik kép is kikerült a látogatásról.

Just found out Nicolas Cage spent his New Year's Eve in The Tramways pub in Somerset pic.twitter.com/46d3471PTy

— Simon Crook (@sicrook) January 2, 2020