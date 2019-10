Olvasóinknak már amúgy is elege volt az Eurovízióból

Nem is nagyon bánják, hogy jövőre nem indul magyar versenyző.

Pár napja jött a hír, hogy jövőre nem veszünk részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol többek között fellépett már Freddie, Pápai Joci és az AWS is.

A Dal 2020 versenyt azért természetesen megrendezik, csak a nyertes nem indul a rotterdami megméretésen. Helyette a szervezők a magyar tehetségeket támogatják, a nyertes sokszor feltűnik majd a Duna Televízióban, és felléphet a legjobb hazai fesztiválokon is. A Petőfi Rádióban is kiemelten foglalkoznak majd vele, és a Petőfi Zenei Díj év dala elismerését is megkapja.

Olvasóinkat arról kérdeztük, mit szólnak a döntéshez.

38 százalékuk szinte örült, szerintük ez a verseny egy ideje már amúgy is giccses, bazári felhajtássá vált. Nem is értjük, mire gondolhattak.

A szavazók szintén 38 százaléka hasonló véleményen volt, csak más okból: szerintük ugyanis az Eurovízióval nem is a giccs volt a legnagyobb baj, hanem inkább az, hogy az egész műsor egy nagy genderpropaganda lett.

A voksolók 13 százaléka ugyanakkor szomorúan vette tudomásul, hogy jövőre senki nem indul magyar színekben: ők ugyanis úgy gondolják, ez remek lehetőség volt a magyar zene exportjára.

A szavazók 11 százaléka volt a legmegengedőbb, ők ugyanis amellett voksoltak, hogyha így több pénz jut a magyar zenészeknek, végül is jól van ez így.

Borítókép: Pápai Joci a 2019-es versenyen Tel Avivban