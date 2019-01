Ön szerint is az egyik legnagyobb sztártól plagizált Ed Sheeran? (szavazás)

Tényleg kísérteties a hasonlóság a két dal között vagy ez csak jogi hercehurca?

Hamarosan kiderül. Esküdtszéknek kell ugyanis döntenie arról, hogy a nemzetközi popvilág aktuális sztárja, Ed Sheeran plagizált-e Marvin Gaye amerikai soulzenésztől.

Egy New York-i kerületi bíró döntött így csütörtökön, mondván, hogy „jelentős hasonlóságok vannak” a Thinking Out Loud című Sheeran-sláger és a néhai amerikai énekes és dalszerző 1973-as száma, a Let’s Get It On „több zenei eleme között”.

A 27 éves brit szupersztár arra kérte a bírót, hogy utasítsa el a keresetet, amelyet a Let’s Get It On-t a néhai zenésszel közösen komponáló Edward Townsend producer örökösei nyújtottak be ellene szellemi tulajdon ellopása címén. Sheerant, társszövegíróját és lemezkiadóját egyebek közt azzal vádolják, hogy ritmust és dallamot használt fel az 1973-as dalból Thinking Out Loud című slágeréhez.

A többszörös Grammy-díjas angol énekes-dalszerző ügyvédei visszautasítják a plágiumvádat, szerintük a Sheeran-dalt „komor, melankolikus hangok jellemzik, amelyek hosszan tartó, romantikus szerelemre utalnak, miközben a Let’s Get It On egy szexuális himnusz”. Ugyanez a bíró illetékes egyébként egy másik keresetben, amelyet a Structured Asset Sales (SAS) nevű cég nyújtott be Ed Sheeran ellen.

A Let’s Get It On szerzői jogainak egy részét birtokló cég 100 millió dollárra perli a brit popsztárt.

Sheeran óriási sikert aratott a Thinking Out Loud-dal, a szám legalább tíz országban került a slágerlista élére, a YouTube-on 2,6 milliárd alkalommal töltötték le. A második stúdióalbuma számára 2014-ben felvett szerzeménnyel az énekes elnyerte a 2015-ös év dalának járó Grammy-díjat.

Ugyanezen album egy másik sikerszáma, a Photograph kapcsán is plágiummal vádolták meg a brit énekest, ez a kereset peren kívüli – ismeretlen tartalmú – egyezséggel zárult 2017-ben. A perben Martin Harrington-Thomas Leonard dalszerzőpáros 20 millió dollárt követelt Sheerantől arra hivatkozva, hogy a dal 39 hangjegynyi egyezést mutat 2009-es sikerszámuk, az Amazing refrénjével.

