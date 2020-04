Online gálán köszöntötték fel a kilencvenéves Broadway-szerzőt

Stephen Sondheimet a Broadwayn akarták ünnepelni, de a koronavírus-járvány miatt ez meghiúsult, mivel a színházak zárva tartanak.

Meryl Streep, Jake Gyllenhaal és Steven Spielberg is a sztárok között volt, akik 90. születésnapján köszöntötték a Broadway ünnepelt szerzőjét, Stephen Sondheimet vasárnap a YouTube-on közvetített online gálán.

Az Oscar-, Tony- és Pulitzer-díjas Sondheim az ötvenes években kezdte pályafutását, legismertebb darabjai között szerepel az Egy nyári éj mosolya, a Sweeney Todd, a Társaság és a Vadregény. Ő írta annak idején a Leonard Bernstein által komponált West Side Story dalszövegeit is.

A Take Me to the World című születésnapi műsor technikai nehézségek miatt egy órával a meghirdetett idő után kezdődött a The Hollywood Reporter beszámolója szerint.

Sondheim március 22-én töltötte be a 90. évét. A népszerű szerzőt a Broadwayn akarták ünnepelni, de a koronavírus-járvány miatt ez meghiúsult, mivel a színházak zárva tartanak.

A vasárnapi köszöntésen egyúttal megemlékeztek arról is, hogy Sondheim Társaság című darabját éppen 50 éve mutatták be a Broadway-n. Az online műsor alatt a szervezők a nehéz helyzetbe került művészek számára gyűjtöttek adományokat.

Christine Baranski, Audra McDonald és Meryl Streep a The Ladies Who Lunch című számot adta elő. Neil Patrick Harris pedig a The Witch’s Rap eléneklése mellett arról beszélt, hogy Sondheim szerettette meg vele a színházat, a zenét és a ritmust. Előadásába gyerekei is bekapcsolódtak.

Annaleigh Ashford és Gyllenhaal a Sunday in the Park with George 2017-es felújításának szereplőiként adtak elő egy számot a darabból.

Steven Spielberg köszöntésében elismerően szólt Sondheim óriási filmes tudásáról, mit mondta, ketten együtt Martin Scorsesével nem tudnak annyit Hollywood kulturális örökségéről, mint Sondheim, és köszönetet mondott neki új filmjéhez, a West Side Storyhoz nyújtott segítségéért is.