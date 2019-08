Rákkutató alapítványt hoztak létre Aretha Franklin emlékére

Fájdalommal tudatjuk, hogy UJVÁRI GÉZA 81. életévében elhunyt. Kérésének megfelelően szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük. Gyászoló szerettei

"Maroknyi fény, tengernyi bánat, mélységes csend maradt utánad. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, nem feledünk téged. Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, nem feledjük soha.” Megtört szívvel emlékezünk HOLLÓ ISTVÁN halálnak 40. évfordulóján. Feleséged és gyermekeid

"Mikor testem elfáradt, lelkem roskadozva vittem, csendben, váratlanul átkarolt az Isten." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KRIZSICS MIHÁLY németi lakos, életének 89. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án, pénteken, a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a Szalánta-Németi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy RÉDAI JÓZSEFNÉ szigetvári lakos 75 éves korában csendesen elhunyt. Temetése augusztus 16-án 11 órakor lesz a Turbéki temetőben. Gyászoló szerettei

"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt testük megpihen." Fájó szívvel tudatjuk, hogy WASZNER PÉTERNÉ Eperjesi Magdolna életének 97. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 15-én, a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a geresdlaki temetőben. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TROSZT JÁNOSNÉ Maul Anna szederkényi lakos életének 94. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án 16.30 órakor a nyomjai templomban kezdődő gyászmise után lesz a szederkényi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOHLMANN ZSIGMONDNÉ Schmidt Mária életének 88. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án, a 16 órakor kezdődő gyászmise után lesz az újpetrei temetőben. A résztvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Csak a jók mennek el." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, PAPP TÍMEA a Kodály Zoltán Kollégium nevelőtanára életének 38. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család

"Annyira szerettem volna még élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül elmegyek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk, nővérem, sógornőnk, keresztanyánk, kedves rokonunk és ismerősünk, WILK GYULÁNÉ Brunner Mária Anna 72 éves korában elhunyt. Temetése 2019. augusztus 15-én 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család

Értesítjük rokonainkat, barátainkat, hogy drága szerettünk, UJVÁRI JÁNOSNÉ Ecker Anna 95 éves korában csendben eltávozott közülünk. Temetése 2019. augusztus 16-án 11 órakor a magyarürögi temetőben (Fülemüle utca) lesz. Gyászoló szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, ÖZV. RÉVÉSZ ANTALNÉ Kiss Anna temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, TÓTH LÁSZLÓ volt komlói, majd drávaszabolcsi lakos fáradt szíve 76 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2019. augusztus 15-én 15.30 órakor kísérjük a pécsi köztemető díszterméből. Drága emlékét szeretettel őrzi felesége Irén, lányai, unokái és a gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÁNOS JÓZSEF a MÉV 2. sz. bányaüzem volt dolgozója hidasi lakos 72 éves korában hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2019. augusztus 13-án, kedden 15 órakor lesz a hidasi temetőben. A gyászoló család