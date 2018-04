A rendező ismét együtt dolgozik Leonardo DiCaprióval, valamint Brad Pittel is, aki a 2009-es Becstelen Brigantyk sztárja volt.

Tarantino szerint új filmje a Ponyvaregénnyel vetekszik majd, a DiCaprio-Brad Pitt páros pedig a filmvilág következő legendás duója lesz – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Az Oscar-díjas amerikai rendező a Las Vegas-i CinemaCon eseményen beszélt új produkciójáról, az 1960-as években játszódó, a Manson-szekta gyilkosságairól szóló Once Upon a Time in Hollywoodról.

Valószínűleg ez áll minden filmem közül a legközelebb a Ponyvaregényhez – mondta 1994-es sikerére utalva.

Az új filmben Tarantino a 2012-es Django elszabadul után ismét együtt dolgozik Leonardo DiCaprióval, valamint Brad Pittel is, aki a 2009-es Becstelen Brigantyk sztárja volt.

A Sony és jómagam a legizgalmasabb dinamikájú párost hozzuk a mozikba Paul Newman és Robert Redford óta – fogalmazott a DiCaprio-Pitt duóra térve.

Elmondta, hogy az új film Hollywoodban játszódik 1969-ben, a hippivilág ellenkulturális forradalma és a filmes álomvilág sikereinek tetőpontján.

Utcáról utcára, házról házra alakítjuk át Los Angelest a hatvanas évek Hollywoodjává – tette hozzá.

DiCaprio a filmben egy tévés westernsorozat egykori sztárját alakítja, Pitt pedig veterán kaszkadőrét. A két filmsztár első alkalommal szerepel együtt egy filmben.

Tarantino kilencedik filmjét 2019. augusztus 9-én mutatják be az észak-amerikai mozikban, pontosan 50 évvel azután, hogy Manson bűntársai meggyilkolták otthonában Sharon Tate-et és a házban tartózkodó négy barátját.

A rendező elmondta: öt éve dolgozik a forgatókönyvön, és élete nagy részét Los Angelesnek azon a részén töltötte, ahol a gyilkosságok történtek. Már 1969-ben is ott élt, hétéves volt a bűntény idején.

Borítókép: AFP