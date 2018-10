Tíz érdekesség a Nirvanáról

Terjedtek a pletykák, hogy Cobain milyen rossz egészségi állapotban van. Válaszul Cobaint a koncert elején kerekesszékben, kórházi ruhába öltözve tolták be a színpadra.

Huszonnyolc évvel ezelőtt, 1990. október 11-én debütált Dave Grohl dobosként a Nirvanában. Innentől datálható a klasszikus Nirvana-felállás és a legendás grunge zenekar szárnyalása. Egy évvel később jelent meg a korszakalkotó Nevermind, rajta a Smells Like Teen Spirittel, ami generációk himnuszává vált.

A hétvégén Grohl újra a dobok mögé ült, a Cal Jam fesztiválon ugyanis újra összeállt a kultikus zenekar néhány szám erejéig. Kurt Cobaint Joan Jett és John McCauley próbálták megidézni. A Nullahategy most felidéz 10 érdekességet a Nirvanáról Dave Grohl vonatkozásában.

1. Koszos, szaros bringás kölykök. Kurt Cobain és Krist Novoselic a Scream nevű zenekarban szúrták ki Dave Grohlt San Franciscoban. Egy ideig kerülgették egymást, majd Grohl felhívta Novoselicet, hogy megérdeklődje, betöltötte-e már valaki a dobos posztot a zenekarban. A Nirvana aztán meghívta Grohlt, hogy kipróbálják egymást. A dobos utólag így emlékezett vissza: “Elmentem a lemezboltba, és megvettem a Bleach egyik példányát, tízszer meghallgattam, majd elmentem az U-Haulba, és vettem egy kurva nagy kartondobozt. Szétszedtem a dobfelszerelésem, beleraktam a tokba, rádobtam a matrózzsákomat, összeszigetelőszalagoztam az egészet, és elrepültem Seattle-be. Nem tudtam, mit várjak. A Nirvanát csak a Bleach borítójáról ismertem, és úgy festettek, mint azok a koszos, szaros bringás kölykök. Nem hittem volna, hogy olyan kedvesek, mint amilyenek (…) Megjelentem a dobozommal, Chris és Kurt pedig a reptéren várt.”

2. Ha ő kilép, feloszlik a Nirvana. Grohl első Nirvanával közös koncertje Olympiában volt 1990. október 11-én. Már egy nappal a buli bejelentése után eladták az összes jegyet. A koncert alatt többször elment az áram, Grohl pedig olyan vadul játszott, hogy szétvert egy dobot, amit aztán Cobain diadalmasa a feje fölé emelt, ezzel tudatta a közönséggel, hogy ő lett a Nirvana legújabb tagja. Novoselic állítólag csak annyit mondott, hogy ha valaha is ki fog lépni, akkor ők is feloszlanak. Grohl így lett a zenekar ötödik és egyben utolsó dobosa is. A későbbi Foo Fighters frontember azt mondta, szerinte azért is vették be, mert tudott vokálozni a dobszerkó mögül. “Sose mondták, hogy na, akkor mostantól te is a banda tagja vagy, egyszerűen csak folytattuk”, tette hozzá.

3. És majdnem fel is oszlottak. Hat hónappal a Nevermind megjelenését követően Kurt Cobain bejelentette, hogy egy jóval nagyobb szeletet szeretne magának az album jogdíjaiból. Erre válaszként Krist Novoselic és Dave Grohl tüntetésképpen kis híján otthagyták a zenekart.

4. A Nevermindon nem csak Grohl dobol. A Nevermind demofelvételeit még a Bleach lemezről ismert dobos, Chad Channinggel kezdték meg, akinek megtartották néhány cintányérütését a Polly című dalban azután is, hogy Dave Grohl bekerült a képbe.

5. „Tényleg azt hittem, hogy ez egy katasztrófa lesz és a karrierünk végét jelenti.“ 1992-ben a Nirvana koncertet adott az angliai readingi fesztiválon. Dave Grohl később arról beszélt, hogy azt hitte, ez a fellépés annyira rossz lesz majd, hogy a problémákkal – például Kurt Cobain heroinfüggőségével – küzdő zenekar karrierjének végét jelenti majd. Végül éppen az ellenkezője történt, a koncert újra összehozta őket. Pedig az angliai lapok is arról írtak, hogy küszöbön áll a szakítás, és folyamatosan terjedtek a pletykák arról, hogy Cobain milyen rossz egészségi állapotban van. Válaszul Cobaint a koncert elején kerekesszékben, kórházi ruhába öltözve tolták be a színpadra. „Kurt felkelt a kórházi ágyból, csak azért, hogy nektek játsszon” – mondta Novoselic, és a Nirvana elemi erővel kezdett bele a Breed-be. A readingit azóta is a zenekar egyik legjobb koncertjének tartják.

6. Cobain majdnem letiltotta Dave Grohlt a Nirvana MTV Unplugged koncertjéről. Kis híján más ragadta magához a dobverőket az 1993 novemberében a Sony stúdiójában. A rocktörténelem egyik, ha nem a legtöbbször idézett akusztikus koncertjének a producere, Alex Coletti így emlékszik: „Kurt nem volt elégedett azzal, amit a próbákon hallott. Nem tetszett neki, ahogy Dave megszólalt a dobverőkkel. Dave keményen üt, és az Unplugged sorozatban, különösen a rockbandák esetében általánosan elmondható, hogy ha a dobos nem figyel oda tényleg nagyon, és nem próbálja meg egy kisebb cuccon lejátszani a bulit, a koncert olyan lesz, mintha egy jó hangzású akusztikus fellépés helyett egy rossz megszólalású elektromos koncertet hallanál.” Coletti végül egyik asszisztense révén beszerezte Grohl speciális dobverőit a koncertre, így a dobos végül nem maradt ki a fellépésből.

7. Hirtelen jött hírnév. A srácok nehezen tudtak megbirkózni a hirtelen jött világhírrel és a rengeteg pénzzel, erről Martin James Dave Grohl – Nirvana, Foo Fighters és egyéb kalandok című könyvéből tudhatunk meg többet. „Emlékszem, amikor először kaptunk egy ezerdolláros csekket, nagyon odavoltunk. Én egyből vettem magamnak egy légpisztolyt és egy Nintendót – azokat a dolgokat, amiket gyerekként mindig is szerettem volna”, mondja Grohl a könyvben. A zenész szerint érzelmileg képtelenek voltak elviselni ekkora változást az életükben annyi év punkoskodás után. Különösen Kurt Cobain-ben lappangott ez a punk-rock bűntudat. Dave sokszor úgy érezte, hogy igazi összetartó csapatot alkotnak, máskor meg teljesen elveszettnek érezte magát, mondván, „én nem vagyok itt több, mint az együttes dobosa”.

8. Tom Petty? Kurt halála után Dave a Backbeat Band tagjaként lépett fel az MTV Music Awards gáláján, ezt követően részt vett Mike Watt szólóalbumának munkálataiban, majd azzal is kacérkodott, hogy állandó tagként belép Tom Petty Heartbreakers csapatába. Ekkoriban azonban már körvonalazódott benne a Foo Fighters gondolata is, így csak a saját dalokra és az új bandára koncentrált. Az első koncertjüket 1995. január 8-án adták.

9. Nirvana? Nem megy. Grohl egyszer úgy nyilatkozott, hogy Nirvanát azóta sem tud hallgatni, mert még mindig nagyon elszomorítja Kurt halála. Azt mondta, közvetlenül Kurt halála után nem találta a helyét. “Ez egy nagyon sötét időszak volt az életemben, a rádiót sem kapcsoltam be, arra is képtelen voltam, hogy zenét hallgassak.” Ha visszagondol az együtt töltött időszakra, minden beugrik neki, “arra is emlékszem, melyik sort volt rajtam, mikor felvettük a lemezeket”, mondja. “Még mindig, a mai napig újabb és újabb értelmezéseket tudok adni Kurt dalszövegeinek”.

10. Nirvana 2018. Hétvégén rendezték meg a Cal Jam nevű fesztivált San Bernardinóban, ami gyakorlatilag a Foo Fighters saját rendezvénye. A buli előtt már belengették, hogy a főzenekar fellépése előtt talán újra összeállnak a Nirvana még élő tagjai, és így is lett. A Foo Fighters-koncert előtt hat Nirvana-számot adott elő Dave Grohl, Krist Novoselic és Pat Smear, aki ugye a Nirvana turnégitárosa volt, az éneket pedig Joan Jett és a Deer Tick frontembere, John McCauley vitték.

Borítókép: nullahategy.hu