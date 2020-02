Több, mint 40 kilót fogyott: lassan rá sem ismerni Adele-ra

Adele tavaly úgy döntött elválik férjétől, majd egy kozmetikai cég az arcának választotta, a kettős hatás pedig azt eredményezte, hogy a díva diétába kezdett – írja a Híradó.

Már októberben, a rapper, Drake születésnapján is igen karcsú volt, januári nyaralásán, Anguilla tengerpartján pedig újabb fotók bizonyították, hogy nem állt le a fogyókúrával.

Adele showed up to Beyoncé and JAY-Z's Oscars Afterparty. pic.twitter.com/h6pqRg35dF

— Adele Times (@Adele_Times) February 10, 2020