Új munkát kapott Tyra Banks

A szupermodell újra képernyőre kerül.

Tyra Banks egykori szupermodell, a Topmodell leszek! című reality megálmodója ezúttal műsorvezető lesz, rábízták a Dancing with the Stars következő évadját – írja az Origo.

Banks az után kapta meg a műsort, hogy a korábbi házigazdák, Tom Bergeron és Erin Andrews távoztak – pedig előbbi már az indulása óta, 2005-től része volt a produkciónak.

A Dancing with the Stars Banksszel már a 29. szezonját kezdi, a lényege továbbra is az, hogy profi táncosok amatőr hírességeket készítenek fel egy táncversenyre.

Borítókép: Tyra Banks amerikai szupermodell érkezik a Billboard magazin zenei díjainak kiosztójára Las Vegasban 2018. május 20-án