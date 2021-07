A bájos balerina téged is a mediterrán magyar kisvárosba csábít azonnal

Piukovits Panna olyan szépen beszél Bajáról, hogy öröm hallgatni. A 18 éves balerina Bács-Kiskun megyét képviseli a Tündérszépek döntőjében.

A 18 éves bajai diáklány, Piukovits Panna olyan szépen beszél otthonáról, hogy egyből beleszeretünk a kisvárosba. És Pannába is, aki Bács-Kiskun megyét képviseli a Tündérszépek országos döntőjében.

– Ez egy mediterrán hangulatú kisváros, és számomra a világ közepe – mondja Panna, akinek a szívében a tánc is elfér. Művészeti gimnázium tánctagozatába jár, és ahogy fogalmaz, sokan gyakorolnak, keményen dolgoznak minden nap. A repertoárban a balett, a modern-, a színpadi és a néptánc is helyet kap természetesen.

A fiatal Tündérszép már abban is biztos, hogy a tánc mindig az élete része lesz, de még nem tudja, merre is induljon ezen a vonalon. A moderntánc a kegkedvesebb neki egyébként. A mozgás szeretete mondhatni családi örökség náluk. A nagyszülők és a szülei is a sportnak köszönhetően találtak egymásra, két bátyja és a kishúga pedig kosárlabdázik.

A bajai balerina arról is mesélt nekünk, hogy miért jelentkezett országos szépségversenyünkre. Mint mondta, nehéz volt az elmúlt egy év a pandémia árnyékában, végzősként ráadásul nagyon sok minden kimaradt életéből: a szalagavató, a bák, a ballagás… Találkozott viszont a Tündérszépek felhívásával, és úgy döntött, ez majd segít neki kizökkenni az unalmas hétköznapokból.

A fiatal lány vallja, hogy az egészséges életmódhoz a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett mozgás, lelki-mentális pihenés is kell. Neki ebben is segít a tánc, hiszen a kikapcsolódásban is segít, de abban is, hogy az ember megtalálja önmagát.

Ha már szépségverseny, a szépségről is beszélgettünk. Panna szerint nagyon fontos, hogy a lelkünk is tiszta legyen, magabiztosak, de szerények és törődőek legyünk.

A szépség adottság, de önmagában nem elég. Oda kell figyelni, hogy elfogadjuk magunkat, és tudjuk viselni a szépségünket

– tette hozzá Panna, aki siófoki felkészítő táborunkban tökéletesítheti majd ragyogását, hiszen a 22 döntős lányt háziasszony-mentorként az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter segíti majd, hogy minél tökéletesebb formában és kisugárzással lépjenek a zsűri elé a fináléban.

