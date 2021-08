Ezerkarátos mosolyt villantott a napfény városában a magyar szépség

Mihalek Ágnes igazi klasszikus szépség, mintha az ötvenes évek filmjeiből lépett volna elő. A 20 éves lány Csongrád-Csanád megyét képviseli a Tündérszépek döntőjében.

Nehéz eldönteni, hogy az ezerkarátos, vagy a hollywoodi jelző illik-e jobban Ági mosolyára, de az biztos, hogy van valami örök és klasszikus a 20 éves makói lány kisugárzásában és szépségében. Nem csoda, hogy ő képviseli Csongrád-Csanád megyét a Tündérszépek országos döntőjébem.

A fiatal lány egyébként nagyon céltudatos. Már az érettségi előtt is dolgozott nyaranta, például fagyizóban vagy épp fesztiválokon, most pedig fogtechnikusnak tanul. Tavaly is jelentkezett már országos szépségversenyünkre, de akkor nem ért el ilyen szép eredményt. Azóta pedig változtatott az étrendjén, hogy az minél egészségesebb legyen, ennek köszönhetően pedig az alakja is változott, karcsúbb lett.

– Nagyon szeretem ezt a fogtechnikusi képzést. Egyébként pont ugyanannyira szeretek elvonulni a háttérbe és alkotni, mint kint lenni a színpadon és kihozni magamból a legjobbat – árulta el mosolyogva, hozzátéve, hogy most az iskola az első, de utána szívesen venne részt fotózásokon, vagy dolgozna cégeknek a szépségiparban.

Ági egyébként nagyon szerencsésnek érzi magát, mégpedig a barátai, a családja miatt. Amikor például megtudták, hogy jelentkezett a Tündérszépekre, egyből tanácsokkal látták el, vagy épp különböző krémekkel, hogy minél ragyogóbb legyen a megjelenése.

Ha már külcsín, a szépségről is beszélgettünk vele. Mint mondta, ez soktényezős dolog. Az alap a genetika, aztán ott van még a megjelenés, az öltözködés, és a legfontosabb: a belső, a kisugárzás. A makói szépség vallja: a szépség belülről fakad. Ezért veszi komolyan ő is a tanulást, és büszke is rá, hogy az idén először kitűnő lett a bizonyítványa.

Azt pedig mi tesszük hozzá, hogy a stílusára, öltözködésére sem lehet panasz. A klasszikus, ötvenes évek díváit idéző, egyszerre pikáns mégis visszafogott megjelenése minden tekintetet magára vonz. Egyszerre van meg benne valami a hollywoodi végzet asszonya, femme fatale-kisugárzásból, miközben bájosan ártatlan is marad:

Ennél pedig már csak szebb lehet, hiszen hamarosan kezdődik felkészítő tábor, ahol háziasszony-mentorként, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter segít majd a 22 döntős szépségnek felkészülni a fináléra.

