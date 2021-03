Lezárult a megyei forduló, íme a Tündérszépek 2021-es továbbjutói

Megszületett az immáron harmadjára kiírt megyei szépségversenyünk első körének végeredménye. Néhány nap múlva a regionális döntőben, a szomszédos megyék hölgyeivel versenyeznek a mi szépségeink.

Immáron a szépségmustra harmadik évadát hirdettük meg tavaly év végén, melynek első lépéseként ismét Baranya legszebb lányát, lányait kutattuk fel.

Megyénkből egy híján harminc lány mérette meg magát az első körben, közülük hárman a zsűri értékelései alapján jutottak tovább a regionális fordulóba. Rajtuk kívül a közönségszavazás alapján egy lánynak adatik meg a további versenyzés lehetősége.

A nívós megmérettetéshez nívós ítészek dukáltak, egy hatfős szakmai zsűri hozta meg a mostani döntést. Fábián Evelin, 2019. Tündérszépe mellett a Pécsi Fordan Táncklub alapítója, Papp Viktor és Trubics Zorán, megyeszerte ismert rendezényszervező is helyet kapott a döntéshozók között. Fülöp Zoltán, a Dunántúli Napló főszerkesztője, Dömötör Géza, a bama.hu és egyéb megyei hírportálok regionális vezetője és Hajdu Zsolt, a Dunántúli Napló szerkesztője is értékelte a lányokat.

Első helyen Vészi Panna Eperke végzett, a második Kovács Stella lett, míg a harmadik legszebb lánynak Vizer Borit választották. A közönségszavazatok alapján Pánki Elvira is továbbjutott a regionális fordulóba.

A továbbjutó lányokat holnap meg is szólaltatjuk egy következő cikkben.

A zsűri így értékel

A Tündérszépek 2019-es nyertese, a pécsi Fábián Evelin lapunknak elmondta, hogy megtisztelő feladat volt immár másodjára, hogy a zsűri tagjaként részt vehetett a szépségversenyen. A mezőnyt az elejétől fogva alaposan szemrevételezte, s kiemelte, hogy a döntés nem volt a legegyszerűbb.

– Az idei mezőnyt gyönyörű hölgyek alkották. A döntéshozatalnál ex-versenyzőként tekintettem az új királynő jelöltekre. Minden tudásom bevetettem, ugyanis most nem volt lehetőség a hölgyekkel személyesen találkozni. A legjobban a lányok arcát, azon belül is a szemeket vettem górcső alá, majd a testalkatukat, ezek után pedig az összképet – zárta gondoltait a korábbi szépségkirálynő.

A Pécsi Fordan Táncklub alapítója, Papp Viktor elmondta, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt 20-25 évben több szépségversenyen is zsűrizhetett. Mindig komolyan vette a feladatot, és adott esetben mindig több szempont döntötte el nála, hogy ki a jobb. Arc, alak, mozgás és egy összkép, ami megfogja az embert, szakzsargonban a „kisugárzás”.

– Itt most a mozgástól eltekintünk, de a döntésemnél a többi szempont most is számított. A Bama.hu oldalán régebben mindig megnéztem a Tündérszépek fotóit, természetesen nem ilyen alaposan, mint most. Azért azt nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy a hölgyek egyre szebbek, egyre igényesebb a megjelenésük, úgy hogy nem volt könnyű a választás, és természetesen a zsűri többi tagját sem irigylem – hangsúlyozta Papp Viktor.

Trubics Zorán ismert pécsi rendezvényszervező immár másodjára lehetett ítész a szépségeversenyünkön. Mint leszögezte, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy ismét zsűrízhette a Tündérszépeket. Elmondta, hogy remek ötlet volt már az első válogató, hatalmas sikert aratott a férfi olvasók körében.

– Ebben a szomorú időszakban jó látni a szebbnél szebb lányokat, a vidámságot és a mosolyt, ami minden nap látható a Dunántúli Naplóban és a Bama.hu-n. Minden nap egy szépséggel indul. Az egyetlen probléma ezzel csak az, hogy nehéz kiválasztani a legszebbet, minden évben egyre nehezebb. Amikor a Pécs Szépe versenyt szerveztem, ehhez hasonló nehéz döntéseket kellett hoznunk. Ez a döntés sem volt egyszerű, de minden lány gratulációt érdemel, akik idáig eljutott. A három legszebbnek sikeres jövőt kívánok, álmuk váljon valóra! – zárta gondolatait Trubics Zorán.

Minden résztvevőnek köszönjük, hogy megjelenésükkel napról napra szebbé tették hírportálunkat és olvasóink napját – a továbbjutóknak pedig ezúton is gratulálunk!