Kedden megszületett az immáron harmadjára kiírt megyei szépségversenyünk első körének végeredménye. Néhány nap múlva a regionális döntőben, a szomszédos megyék hölgyeivel versenyeznek. Most pár szóban elmondják, hogy érzik magukat az eredményhirdetés után.

Amint arról beszámoltunk, megszületett a várva várt végeredmény a Tündérszépek 2021-es versenyének első fordulójában, mely során Baranya legszebb lányait kutattuk, kerestük. Egy nappal ezelőtt a zsűrit szólaltattuk meg, a mostani cikkünkben maguk az érintettek vallanak színt az érzéseikről.

Pánki Elvirát a közönségszavazatok juttatták tovább, igazi örömmámorban nyilatkozott nekünk.

– Nagyon izgultam, nem gondoltam volna, hogy én jutok majd tovább. Sosem indultam még ilyen versenyen, és nagyon meglepődtem, hogy én nyertem a szavazást. Családom is nagyon meglepődött, és örült is persze. Remélem bejutok majd a döntőbe is – mondta el a feldobott Elvira.

Vészi Panna Eperke a megyei forduló nyertese lett, ő így értékelt.

– Nagyon vártam már, hogy indulhassak ezen a versenyen. Az tetszett a legjobban, hogy ilyen sokszínű volt mezőny. Jó lett volna személyesen is találkozni a lányokkal, beszélgetni velük. A családtagok lelkesen szavaztak rám, szinte már kérni sem kellett senkit, de persze nagy büszkeség, hogy a zsűri első helyen juttatott tovább. Szeretném komolyan venni a modellkedést, és a Tündérszépek versenyt is, a portfólióm is ezért készült. Nagyon várom már a következő fordulót.

Kovács Stella a második helyen jutott tovább a zsűri döntése alapján, ő sem leplezte örömét, amikor felhívtuk.

– Nagyon boldog vagyok, nagyon megörültem a hírnek, sokkal nagyobb büszkeséggel tölt el az, hogy a zsűri juttatott tovább. Örömmel meséltem a rokonoknak, barátoknak, mindenki nagyon büszke rám. Nagyon élveztem a fotózást, elképesztő élmény volt, néha zavarban is voltam kicsit.

Vizer Bori a dobogó harmadik fokáról ugrik a regionális fordulóba, örömmel nyilatkozott megkeresésünkkor.

– Természetesen nagyon örültem, mikor megtudtam az eredményt. Izgatott voltam végig a verseny alatt. Jó volt látni magam az újságban, a facebookon, és a portálon is. A vírushelyzet rányomta a bélyegét a versenyre, de azért remélem, hogy megismertethetem magam ebben a szerepben, szeretnék visszajelzést kapni másoktól. Szoktam fotózásra járni, többször modellkedtem már, de ezek a képet kifejezetten erre a versenyre készültek. Remélem, hogy a következő fordulót is sikerrel zárom, de ha nem, már attól is boldog vagyok, hogy részt vehetek benne, zárta gondolatait Bori.

A verseny folytatódik A regionális forduló március 26-án kezdődik, melyben a fent felsorolt Baranya megyei lányok Tolna megye és Somogy megye Tündérszépeivel versenyeznek. Ahogy azt olvasóink megszokhatták, hírportálunkon és napilapunkban továbbra is naponta kiemelten mutatunk be egy-egy hölgyet, azonban ezúttal a teljes regionális mezőnyt lehet szívekkel értékelni április 6-án éjfélig a bama.hu/tunderszepek oldalon. Arra biztatjuk Olvasóinkat, hogy ezt tegyék is meg, hogy minél nagyobb eséllyel jussanak baranyai lányok a harmadik fordulóba!