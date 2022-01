Mint azt megírtuk, elstartolt az idei Tündérszépek szépségverseny. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket, összesen harminc lánynak van lehetősége, hogy akár saját portfólióval, akár az általunk szervezett fotózáson készített képekkel nevezhessen a megyei fordulóba. Innen három, a zsűri által kiválasztott, valamint egy közönségdíjas hölgy juthat tovább a regionális fordulóba, ahol egy szakmai zsűri kiválasztja azt a szépséget, aki a megyéjét képviselheti. Az első évadban baranyai hölgy fejére került a korona, és erre most is megvan az esély. Korábbi cikkünkben egy zsűritaggal beszélgettünk, de most arról adunk tippeket, hogy hogyan legyél te a következő közönségdíjas!

Bizony, ahogy Trubics Zorán zsűritag is mondta, nagyon nehéz kiválasztani azt a három lányt, akik továbbjuthatnak álmaik felé. Viszont ha nem akarod a véletlenre bízni a versenyt, és növelni akarod esélyeid a fantasztikus nyereményekre, akkor a közönség szavazatait kell meghódítanod.

Pánki Elvira a 2021-es Tündérszépek megyei fordulójában lett közönségdíjas. Ő sem tétlenkedett, a közösségi média és a munkahelyi kapcsolatai erejét használva lelkesen gyűjtötte a szavazatokat. Mint azt korábban elmondta a bama.hu-nak, nem gondolta, hogy sikerülni fog, annyira nem is figyelte az állást, csak buzdított mindenkit. Nagyon megörült a hírnek, mikor kiderült, hogy sikeres volt az akció.

Pánki Elvira

Kovács Stella szintén a regionális fordulóba jutott tavaly, s bár a zsűri választása esett rá, szép számmal gyűltek a szavazatai is. Nem csoda, hiszen a szépség igaz sztárként ragyogott még facebook sztorikban is.

Idén is lehetősége lesz a közönségnek egy lányt továbbjuttatni a regionális fordulóba Baranyából, sőt, az országos döntőben is díjazni fogják azt a szépséget, aki a legtöbb szavazatot gyűjti be a megyei portálokon.

Néhány hely még maradt, hogy esélyed legyen a koronára, és az értékes nyereményekre.

Hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?