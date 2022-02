A Tündérszépek szépségversenyre pályázók közül folyamatosan értesítjük a kiválasztottakat, akiknek van lehetőségük portfóliófotózást is kérni. A pécsi belváros ismert rendezvényhelye exkluzív hátteret biztosít a gyönyörű hölgyeknek. Az első napon Bércessi Jessica, és Domján Dominika álltak rutinos fotóriporterünk elé.

Bércessi Jessica

Domján Dominika

A megyei előválogatóra március közepéig lehet jelentkezni, stábunk pedig folyamatosan értesíti azokat a szépségeket, akik Baranya megye harminc legszebb lánya között szerepelhetnek.

Már nem kell sokat várni, és a bama.hu weboldalon megtekinthetők lesznek az elkészült portfóliók. Addig is még nyitva áll a jelentkezés lehetősége azok előtt, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy megmutassák magukat. Bikiniben, csinosban, és sportos öltözékben is készül sorozat, így mindenki megtalálhatja azt a stílust, amiben a legjobban érzi magát pózolás közben. A nagy sikerű országos szépségversenyt korábban már megnyerte baranyai szépség, és most is megvan minden esély arra, hogy a mi lányunk fejére kerüljön a korona.