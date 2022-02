A Dunántúli Napló és a bama.hu évről évre bemutatja a szebbnél szebb baranyai lányokat a Tündérszépek szépségverseny keretében. Ez alapján összesen több mint száz fiatal tudott bemutatkozni az újság lapjain. Milliós nyeremények, kaland és élmény várta, és várja most is a jelentkezőket. A megyei forduló legizgalmasabb része a fotózás, hiszen ez olyan élmény, ami minden versenyzőnek már az elején felpezsdíti a szürke hétköznapjait. A portfóliókat változó helyszíneken készíti el fotóriporterünk, Laufer László.

Volt, hogy stúdióban, de wellnessfürdőben és rendezvényházban is álltak már modellt a kameránknak a lányok. Tapasztalataink szerint a pályázók többsége eleinte bátortalan, sokaknak ez az első, hogy idegenek előtt pózolnak. Volt, aki a párjával érkezett, más az édesanyjával jött a fotózásra, de volt olyan is, hogy egy lányt a barátjának a szülei is elkísérték, akik hasznos tanácsokkal látták el, sőt két fotó között még hajvasalással is segítették a munkát.

Az első évben baranyai lány fejére került a korona, ami hatalmas büszkeség volt neki is és nekünk is. A győztesek több ízben számoltak be már arról, hogy a verseny után hatalmas önbizalmat, és energiát kaptak, rengeteg modellkedési lehetőséggel keresték meg őket. Így volt ezzel Vészi Panna Eperke is, aki a tavalyi mezőnyben a döntőig menetelt a megyéből, és bár a fejére nem került korona, rengeteg lehetőséget hozott magával a szereplés. Ezért is döntött úgy, hogy idén is elindul, immár másik portfólióval.

Vészi Panna Eperke több lányt is buzdított a jelentkezésre, mert az a mottója, hogy a tapasztalattal csak nyerhetünk.

A verseny kezdetekor rengeteg modell, versenyző, fitneszedző, sminkes, kozmetikus, fodrász ad tanácsokat a lányoknak hasábjainkon, hogy a versenyzők a legjobbat hozzák ki magukból a verseny során. A tanácsok legnagyobb része a természetességet hangsúlyozza, de olvashattak a lányok a diétáról tanácsokat, megtudták hogyan érjék el a természetesen göndör loknikat, és hogy milyen arcápolási rutin segíthet hozzá ahhoz, hogy ne keserítse meg a nagy napot egy ádáz pattanás.

A verseny során nem csak a zsűri, de a közönség szavazatai alapján is hullanak a nyeremények. A közösségi média szárnyalása azt is lehetővé tette, hogy a lányok a szavazatokat változatosnál változatosabb módon, sztorikban és bejegyzésekben gyűjtsék ismerőseiktől. Zsűriből kettő is van, Trubics Zorán helyi rendezvényszervező, és szerkesztőségünk két tagja a megyei fordulóban válogatja a jelentkezőket, a továbbiakban pedig komoly szakmabeliek szemlézik a képeket. Mindenki hangsúlyozza, hogy a szépség szubjektív dolog, a magyar lányok pedig nem véletlenül híresen szépek, ezért minden évben nagyon nehéz a választás.